La historia de Filippo Sorcinelli, el sastre del Papa León XIV: del arte y la música a la alta costura del Vaticano

Del 8 al 11 de noviembre, la Argentina recibirá al Papa León XIV en una visita histórica: será la primera vez que el actual pontífice llegue al país y el regreso de un jefe de la Iglesia católica después de 39 años, desde el viaje de Juan Pablo II en 1987. En la antesala de este acontecimiento, también cobra protagonismo el hombre detrás de algunas de las vestimentas que acompañan sus ceremonias: el diseñador italiano Filippo Sorcinelli, referente internacional de la sastrería eclesiástica. Entre telas suntuosas, hilos dorados y un profundo respeto por los rituales sagrados, construyó un universo creativo que combina espiritualidad, artesanía y una mirada contemporánea que desafía los moldes tradicionales de la Iglesia.

Así es Filippo Sorcinelli, el sastre del Papa León XIV

Filippo Sorcinelli, el sastre del Papa León XIV: los inicios de un creador atípico

Nacido el 1 de julio de 1975 en Mondolfo, Italia, el camino de Filippo Sorcinelli en la alta costura eclesiástica comenzó de manera casi informal cuando confeccionó una vestidura a medida para un amigo que se ordenaba sacerdote. Aquella pieza inicial llegó a la vista de un obispo de una ciudad cercana, un hito que impulsó sus creaciones hasta la mismísima Santa Sede.

A lo largo de su trayectoria, se consolidó como el sastre de los Papas a través del Atelier LAVS (Laboratorio Arte Vesti Sacre), el taller de vestimentas sagradas que fundó y donde la reinterpretación del patrimonio antiguo, la selección minuciosa de materiales y la ejecución artesanal se ponen al servicio de la liturgia.

El proceso de trabajo de Filippo Sorcinelli

Lejos de los estereotipos, Sorcinelli convive con una fuerte identidad visual que incluye tatuajes y pendientes, detalles que en su primer contacto con el Vaticano generaron asombro pero nunca mermaron la confianza en su talento. "Vestir a un papa es, ante todo, como vestir a un sacerdote. El respeto es el mismo, los parámetros son los mismos: preocuparse por el respeto al papel que ocupan el sacerdote y el papa y, por tanto, por su dignidad y por cómo se presentan ante el mundo", explicó el diseñador a la agencia AFP.

Además, su vínculo con lo sagrado se nutre de su faceta como músico: comenzó a tocar el órgano a los trece años en catedrales como las de Fano, Rímini y San Benedetto del Tronto, formándose en el Pontificio Instituto de Música Sacra.

De Benedicto XVI y Francisco a León XIV: la sastrería detrás de los últimos pontífices

A lo largo de su carrera, Francisco Sorcinelli diseñó ornamentos litúrgicos para tres Papas consecutivos: Benedicto XVI, Francisco y, recientemente, León XIV. Cada encargo exige un rigor absoluto coordinado directamente con la Oficina para las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice, con piezas como la casulla y la mitra que demandan meses de dedicación exclusiva.

Incluso, en 2014, le tocó un desafío tan macabro como fascinante: vestir los restos exhumados de Celestino V, el Papa número 192 y el primero en abdicar, un proceso en el que debió manipular el vestuario y hasta los huesos del difunto pontífice.

Filippo Sorcinelli y su pasión por la música

Para las celebraciones de León XIV optó por un verde profundo y solemne que evoca precisamente ese periodo del año litúrgico dedicado a la esperanza y a la salvaguardia de la creación, acompañado de incrustaciones metálicas y piedras de ágata verde. Su talento también se expandió hacia la perfumería de autor: en 2013 fundó la casa de perfumes conceptual UNUM —inspirada en la arquitectura gótica y los aromas de incienso y sacristía del Vaticano—, con fragancias icónicas como LAVS, Vulnus y Santa Casa.

La historia de Filippo Sorcinelli: arte, inclusión y el mensaje de la Iglesia

La figura de Sorcinelli desafía simplificaciones al articular su condición de católico practicante y abiertamente gay, fusionando en su obra el misticismo religioso con una estética provocadora. Frente a quienes ven una contradicción, el diseñador es categórico: "La Iglesia debe ser acogedora, no debe rehuir nada y estar abierta a todos los aspectos de nuestra sociedad", afirmó en diálogo con Vogue.

Para el creador italiano, el arte constituye un motor inagotable que impide cualquier estancamiento. "Considero el arte como una fuente inagotable de expresión. Detenerse significaría haber completado la propia existencia, y no creo que haya llegado a ese punto", aseguró. Apoyado por un equipo de once costureras, su taller demuestra que la alta costura religiosa puede dialogar con las problemáticas del mundo actual sin perder solemnidad, manteniendo viva la imagen más vanguardista y humana del Vaticano. Las piezas de Filippo Sorcinelli recuerdan que la solemnidad de los textiles sagrados funciona como un reflejo estético de la fe, donde cada detalle artesanal exalta la belleza del servicio litúrgico contemporáneo.

Con la llegada de León XIV a la Argentina, las creaciones de Filippo Sorcinelli adquieren una dimensión especial. Detrás de cada casulla, mitra y ornamento hay horas de trabajo artesanal, una profunda formación musical y una concepción del arte como expresión de la fe. Su recorrido demuestra que la tradición litúrgica también puede encontrar nuevas formas de expresión sin perder la solemnidad que la caracteriza.