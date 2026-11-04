De Abel Pintos a Nahuel Pennisi: quiénes son los artistas que cantarán frente al papa León XIV

Abel Pintos, Nahuel Pennisi, Jairo, Jorge Rojas y Luciano Pereyra integran la nómina de artistas convocados para acompañar al papa León XIV durante su visita a la Argentina. El pontífice llegará el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11, con actividades previstas en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. La organización confirmó una amplia programación musical, que reunirá a referentes de distintos géneros y generaciones.

La propuesta incluirá intérpretes populares, figuras del folklore y agrupaciones religiosas, además de cuerpos de baile. Según informaron los organizadores, más de 600 coristas y 200 músicos participarán en las celebraciones litúrgicas, mientras otros invitados formarán parte de vigilias y encuentros comunitarios. Las presentaciones estarán distribuidas entre diferentes escenarios, por lo que no todos los convocados necesariamente cantarán en presencia del líder de la Iglesia católica.

Abel Pintos y Nahuel Pennisi: los artistas que cantarán en Buenos Aires

Abel Pintos será uno de los protagonistas del lunes 9 de noviembre, cuando el papa León XIV visite el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole. El cantante se presentará junto al coro de la institución en el encuentro previsto para las 9.15 con el personal y las personas asistidas. Su participación fue anunciada en septiembre y posteriormente incorporada a la nómina oficial de músicos invitados.

Abel Pintos participará del encuentro.

Ese mismo día, el Monumento de los Españoles, en Palermo, recibirá una misa programada para las 11.30. Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Verónica Sanfilippo, Magnificat y Corrientes Purajhei integran la selección anunciada para las actividades previas y la ceremonia. Se trata de una convocatoria que combina música cristiana con expresiones regionales, dentro de una jornada destinada a reunir a los fieles.

Por la tarde, el recorrido continuará en la Universidad Católica Argentina, ubicada en Puerto Madero. Allí se desarrollará un encuentro con representantes del mundo del trabajo, previsto para las 16.10, que contará con la participación de Agustín Day. El fundador de Los del Portezuelo aportará su propuesta musical a una actividad centrada en el ámbito laboral, diferente de las celebraciones religiosas abiertas al público.

El martes 10, a las 20.15, se realizará una vigilia juvenil en el espacio de Palermo. Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, Valentino Merlo, Banuev y Tati Domínguez integran la convocatoria musical, mientras Sofí Martínez y Nacho Girón estarán a cargo de la conducción. También fueron anunciados Alan Madanes, Lucas Rodríguez y un ensamble de bailarines, con intervenciones artísticas destinadas especialmente a los jóvenes.

Nahuel Pennisi será parte de la vigilia juvenil.

Jairo, Jorge Rojas y Luciano Pereyra: las presentaciones en Córdoba y Luján

Jairo y Jorge Rojas serán parte de la programación prevista en Córdoba para el martes 10 de noviembre. El Vaticano confirmó una misa a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, mientras que la organización de la visita agrupó las actuaciones bajo la denominación de vigilia y celebración en FAdeA. La distribución individual de los músicos entre ambas instancias todavía no fue detallada.

La nómina cordobesa también incluye a José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano y Toco Para Dios. Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor Mariae completan la lista anunciada, que reúne voces solistas y conjuntos de música religiosa. Por el momento, no se difundió el orden de las intervenciones ni las canciones que interpretará cada participante.

Para los dos referentes del folklore, la convocatoria también tiene una relación especial con la provincia. El primero nació en Cruz del Eje, mientras que su colega, exintegrante de Los Nocheros, está radicado en Anisacate, donde desarrolla buena parte de su actividad profesional. Ambos cuentan con extensas trayectorias y mantienen un vínculo con Córdoba, uno de los destinos incluidos en el recorrido apostólico.

Jairo integrará las actividades musicales organizadas en Córdoba por la visita pontificia.

El miércoles 11, la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján será escenario de la última misa del papa en territorio argentino, prevista para las 10. Luciano Pereyra encabezará la participación musical, junto con Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán y Carafea. La jornada también contará con el Ballet Sumampa, que aportará una presentación de danza tradicional a las actividades.

Para el intérprete nacido en esa ciudad bonaerense, se tratará de una experiencia que ya vivió hace más de dos décadas. En el año 2000, cuando tenía 18 años, cantó "Solo le pido a Dios" frente a Juan Pablo II, durante el Jubileo celebrado en la Universidad de Tor Vergata, en Roma. Veintiséis años después, tendrá una nueva oportunidad de presentarse ante un pontífice, esta vez en su lugar de origen.

La organización aclaró que la nómina difundida el 24 de octubre corresponde a una primera tanda de confirmaciones y que podrían anunciarse nuevas incorporaciones. La música argentina tendrá presencia en diferentes momentos de la visita apostólica, con Abel Pintos, Nahuel Pennisi, Jairo, Jorge Rojas y Luciano Pereyra entre las principales figuras convocadas para los encuentros previstos del 8 al 11 de noviembre.