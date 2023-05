Gisela Dulko y Fernando Gago tuvieron una escandalosa separación cuando la tenista se enteró de las infidelidades del futbolista con una de sus mejores amigas. En ese momento, decidió irse a vivir sola y romper su relación con él, aunque el futbolista no tardó en confirmar su nueva relación amorosa.

En LAM, el programa de Ángel De Brito en las noches de América TV, trataron el tema y dieron detalles de la separación de Gisela Dulko y Fernando Gago. "Un día en la cena ella le preguntó '¿vos estás encamándote con ésta?'. Y él le dijo 'sí, estoy enamorado', le aceptó todo y al otro día se fue, se mudó". Sin embargo, ninguno emitió palabra ni desmintieron nada de estos dichos.

Así celebró Gisela Dulko su cumpleaños

Con el paso del tiempo, Fernando Gago se mostró contento con su nueva relación en las redes sociales. En los últimos días, Vernónica Laffite publicó una foto de ella en el gimnasio y los seguidores notaron que le había hecho photoshop. Entonces, Gisela Dulko compartió una foto también en el gimnasio y escribió una indirecta.

Gisela Dulko subió una imagen en el gimnasio y debajo escribió una picante indirecta a Verónica Laffite. "Sin filtro (solo para entendidos)". Así, se burlaba de la actual novia de Fernando Gago y los usuario estallaron en las redes sociales.

Gisela Dulko en Instagra: "Sin filtro (sólo para entendidos)"

Gisela Dulko dio detalles de su situación sentimental

Gisela Dulko y Fernando Gago tuvieron un durísimo divorcio, tras el escándalo que se produjo al conocerse que el ex jugador de fútbol la engañaba. Pasó más de un año de aquella separación y, si bien hubo alguna que otra indirecta en las redes sociales, es la primera vez que la ex tenista se anima a hablar de si está nuevamente enamorada o no.

Gisela Dulko vive su vida de soltera

"¿Mi estado civil?" comenzó el texto de la insta storie y luego continuó con una serie de respuestas a esa pregunta, enumerando una por una, las razones de su estado sentimental. "Estoy enamorada de la vida. Me divorcié de las tristezas, me casé con la felicidad. Me hice amante de la alegría y, de vez en cuando, beso a la locura" escribió Dulko en su cuenta oficial de Instagram, acompañando una foto suya.

NL.