Nacho Castañares preocupó a sus fanáticos hace un par de semanas luego de que su cuenta oficial de Instagram fuera suspendida sin motivos aparentes. Más de un millón y medio de seguidores le perdieron la pista al finalista de Gran Hermano, que, mientras se ausentó en la red social de la camarita, se comunicaba a través de sus perfiles en Twitter y TikTok.

Pero Nacho no fue el único jugador de Gran Hermano que sufrió un misterioso hackeo, también Juliana Díaz se quedó sin su cuenta de Instagram. Fue Estefi Berardi quien reveló en Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri en Ciudad Magazine, que la novia de Maxi fue contactada por un hombre sospechoso quien le ofreció ayudarla a recuperar su perfil.

"Me enteré en off que ellos sospechan de una mano negra que les hizo esto intencionalmente y ya apuntan hacia una persona en particular que les habría bajado la cuenta con malas intenciones", comentó la también panelista de LAM. Asimismo, reveló que Nacho y Juliana sospechan de la expareja de una participante de GH, quien es ingeniero informático.

Nacho Castañares recuperó su cuenta de Instagram

Durante la mañana de este jueves, Nacho Castañares muy feliz informó que pudo regresar a Instagram. Por medio de una historia, el joven de 19 años expresó: "Por dios, lo que extrañé grabar una historia. Bueno, les voy a contar lo que pasó con mi Instagram porque muchos pensaron que los había bloqueado, que había borrado la cuenta, que había desaparecido... pero no pasó nada de eso", empezó comentando.

Seguidamente, explicó que le habían cerrado la cuenta y que Instagram le notificó a través de un mail. No obstante, apeló la decisión de dicha red social. "Decía que en 24hs más o menos me la devolvían. Dije 'no pasa nada, en 24hs la tengo de vuelta'. Pasaron las 24hs y nada. Al día siguiente, nada. Y ahí me empecé a desesperar porque realmente me empezó a dar cagazo", detalló.

"Dije 'ya veo que la pierdo y encima no hice nada'. Me puse a hablar con un montón de gente de Meta así que gracias a toda la gente que me mandó mensajes con contactos de ahí para poder hablar y solucionarlo. Ustedes fueron parte así que gracias", continuó Nacho.

Finalmente, Nacho Castañares le agradeció a sus seguidores por apoyarlo durante este difícil momento que atravesó: "Todos me decían como que estaban tratando de ayudar y cuando me levanté hoy me llegó un mail que decía que recuperé mi cuenta y chequearon que no había infringido ninguna norma y acá estoy de vuelta. Gracias a todos".

