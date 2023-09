Maxi Guidici se hizo presente en la pista del Bailando 2023 y fue allí que sacó a la luz la sorprendente coincidencia que lo une a Moria Casán. Luego de su intento de suicidio, el exparticipante de Gran Hermano 2022, consiguió quien lo represente.

Tener quien lo ayude a nivel laboral es un gran alivio para él, ya que uno de los motivos que lo llevó a tocar fondo fue la falta de opotunidades de trabajo, mientras sus excompañeros concretaban proyectos de ensueño, Maxi Guidici luchaba por su relación con Juliana Díaz que finalmente se terminó.

Cuál es la coincidencia que une a Maxi Guidici y Moria Casán

"Me han surgido ahora bastantes propuestas. Hay una persona que quiere ayudarme, que es muy importante, Maxi Cardaci. Él me quiere guiar, me quiere ayudar y eso es un montón, asique vamos a seguirlo a él y vamos a disfrutar", expresó Maxi Guidici dejando en evidencia que el representante ya está trabajando con él.

Cabe recordar que Maxi Cardaci es el mánager de Moria Casán desde hace muchos años y es quien se encarga de todo lo que tenga que ver con la prensa de "La One". Actualmente Maxi Guidici cuenta con el mismo apoyo, por lo que se espera que nueva puertas se abran para él.