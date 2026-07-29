El triste motivo por el que La Joaqui y Luck Ra se separaron: "Ella está devastada"

La relación entre La Joaqui y Luck Ra llegó a su fin después de dos años. Aunque los rumores sobre una crisis comenzaron a crecer en las últimas horas, fue Yanina Latorre quien encendió aún más las especulaciones al compartir una serie de historias en Instagram donde aseguró conocer los motivos que habrían provocado la ruptura.

Yanina Latorre sobre la separación de La Joaqui y Luck Ra

Según la conductora de Sálvese quien pueda, la separación de La Joaqui y Luck Ra habría sido una decisión del cantante y estaría relacionada con el momento personal que atraviesa la pareja. Horas después de esas publicaciones, los artistas rompieron el silencio y confirmaron oficialmente el final de su relación a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

Qué dijo Yanina Latorre sobre la separación de La Joaqui y Luck Ra

"Tengo data fresca de La Joaqui y Luck Ra", escribió Yanina Latorre antes de revelar la información que, según explicó, recibió sobre la separación. En sus historias sostuvo que fue Luck Ra quien decidió ponerle fin a la relación porque ambos atravesaban etapas diferentes de sus vidas.

Yanina Latorre sobre la separación de La Joaqui y Luck Ra

"La dejó él. Ella 32, él 25. Él en Madrid, en su mejor momento. Ella dos niñas. Diferente sintonía, él empezó a sentir que no podía con esa vida", escribió la conductora. También aseguró que La Joaqui estaba "enamoradísima" y que la separación la dejó "devastada". Además, contó que la cantante se había mudado a San Isidro por el cordobés, que viajó a Madrid para verlo y que allí se habría producido la ruptura. Según agregó, no existieron terceros en discordia y, tras la separación, la artista viajó a Costa Rica para celebrar el cumpleaños de una de sus hijas junto a su madre.

El comunicado con el que confirmaron el final de la relación

Después de que las versiones de Yanina Latorre comenzaran a circular, La Joaqui y Luck Ra publicaron un comunicado conjunto para confirmar la separación: "Queremos comunicar, antes que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués, que nuestra relación llegó a su fin", expresaron al comienzo del mensaje compartido en redes sociales.

Comunicado de La Joaqui y Luck Ra

En el comunicado explicaron que se trató de "una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobre todo agradecimiento", y aclararon que la ruptura "no tiene que ver con desamor". Además, La Joaqui destacó el vínculo que el cantante construyó con sus hijas durante estos dos años de relación y señaló que la decisión estuvo vinculada a "deseos de un futuro y etapas distintas". Por último, ambos pidieron "piedad mediática" para poder atravesar este momento con la mayor tranquilidad posible.