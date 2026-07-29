Pampita lució el color del verano 2027 en la noche de Punta Cana

Carolina "Pampita" Ardohain carga con una extensa trayectoria en la industria de la moda, y se consagró como una de las modelos más influyentes del espectáculo y la industria fashionista latinoamericana. Modelo, conductora y empresaria, se coronó como un verdadero ícono de estilo que trasciende fronteras, y capta la atención de la prensa especializada y de millones de seguidores que buscan replicar sus elecciones estéticas.

Sin embargo, los mejores lugares donde impone sus favoritos y las futuras tendencias de la Argentina es durante sus exclusivas vacaciones, espacio donde se potencia notablemente. Pampita transforma sus destinos de descanso en verdaderas vitrinas de diseño contemporáneo. En este contexto, sus recientes noches en el Caribe no solo han deslumbrado por su sofisticación, sino que también dictaron la pauta cromática definitiva, imponiendo de manera oficial el color del verano 2027.

Pampita

El mocha mousse: Pampita impuso el color de la noche del verano 2027

Animal print, sastrería, vestidos de gala, "uniforme" para la televisión. Pampita demostró que tiene un color favorito y que no duda en usarlo en diversas temporadas: el mocha mousse. Esta tonalidad comenzó siendo el color Pantone 2025, y se consolidó firmemente como la máxima tendencia cromática de la temporada invierno y verano 2026-2027, liderando las pasarelas internacionales y el diseño de alta costura.

Esta variante sofisticada del marrón combina la profundidad del café con la suavidad de los matices cremosos, ofreciendo una alternativa perfecta frente a los tradicionales tonos neutros del guardarropa, en una versatilidad única que evoca una sensación de lujo silencioso. Adaptándose con absoluta naturalidad tanto a las prendas urbanas de día como a los estilismos más exigentes y glamorosos de la agenda nocturna actual, la moda contemporánea une este color con la elegancia atemporal y la calidez minimalista, desbancando al clásico negro en los eventos más exclusivos del planeta.

Es por esto que Carolina Ardohaín elige esta tonalidad de forma recurrente en sus apuestas estilísticas, debido a su inigualable capacidad para resaltar el bronceado natural de la piel bajo las luces veraniegas. El uso de esta gama representa una apuesta segura por la sofisticación sin esfuerzo, permitiéndole destacar con sobriedad en cualquier entorno y reafirmando su estatus como pionera de las corrientes estéticas que dominan el continente.

El mocha mousse: Pampita impuso el color de la noche del verano 2027

Si bien ya lo había mostrado durante su cobertura del Mundial 2026, en Miami, la conductora deslumbró durante una exclusiva velada en las paradisíacas playas de Punta Cana, definiéndolo como el color del verano 2027 en la noche. Para eso, lució un audaz vestido corto, en este aclamado tono marrón, con un sugerente escote halter cruzado en el pecho, que estiliza su silueta a través de un juego de lazos envolventes ajustados a la cintura. La falda de la prenda presenta una estructura de volados escalonados, sumando un movimiento fresco, juvenil y sumamente chic que sintoniza a la perfección con el espíritu festivo y relajado del Caribe.

Para completar su look de noche, sumó un sofisticado bolso de mimbre artesanal con detalles tejidos y un delicado collar dorado, demostrando que la alta moda y la estética playera pueden fusionarse en una propuesta de vanguardia inolvidable. Este estilismo equilibra de manera magistral la frescura requerida por el clima tropical con la formalidad de un evento nocturno al aire libre. La elección de los materiales ligeros y el calce anatómico permitieron a la modelo lucir cómoda y radiante bajo las palmeras dominicanas, sumándose a los otros looks que impuso durante esta escapada.

El mocha mousse: Pampita impuso el color de la noche del verano 2027

La original bikini navy que Pampita impuso en Punta Cana

Además de los looks de noche, o de los viajeros para los amantes de las vacaciones en el exterior, Pampita es una de las influencias de las bikinis para la próxima temporada argentina de verano 2027. Es así como demostró que la sensualidad de la playa requiere la misma atención estética que la noche, trasladando su sofisticación innata directo a la arena. Para disfrutar del sol dominicano, la conductora capturó todas las miradas al lucir un original traje de baño de dos piezas que reinterpreta con audacia las claves del diseño costero tradicional.

En sus postales en la playa de Punta Cana, lució su clásico diseño triangular en la zona superior, complementado con una parte inferior de tiro sumamente alto y tiras ultrafinas que acentúan su figura de manera espectacular. La prenda presenta un vistoso patrón de rayas horizontales que alternan el color blanco con un profundo tono bordó, alejándose del clásico azul marino para aportar una impronta mucho más cálida y moderna. El gran diferencial de la pieza radica en sus breteles, enriquecidos con imponentes eslabones dorados que funcionan como joyas integradas y elevan el look navy a una categoría de alta gama.

Esta elección estética se inscribe firmemente dentro del renovado estilo navy o marinero, una corriente de la moda inspirada tradicionalmente en los uniformes náuticos, las embarcaciones de lujo y los paisajes costeros europeos. Actualmente, esta estética se encuentra en absoluta tendencia global debido al auge del concepto de lujo silencioso, donde se revalorizan los estampados geométricos limpios, los herrajes metálicos pulidos y las paletas cromáticas bicolor que evocan frescura y distinción inmediata. Con esta propuesta náutica contemporánea, Pampita reafirma que las prendas de baño también configuran declaraciones de moda vanguardistas y sumamente magnéticas.

La original bikini navy que Pampita impuso en Punta Cana

Entre la bikini y el vestido mocha mousse, Pampita deja una huella en una travesía inolvidable por el Caribe, imponiendo el color del verano 2027 en la noche de Punta Cana de forma tan magistral, y la tendencia para los días en la playa. Su capacidad para dictar pautas estéticas, transformando la arena diurna y las veladas tropicales en verdaderas pasarelas de vanguardia, consolida su estatus como la máxima referente de estilo de la región.

A.E