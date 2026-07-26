La Joaqui visitó el colegio en el que se crio en Costa Rica: “La escuela que me vio crecer”

Para La Joaqui, Costa Rica representa mucho más que un simple país: es la posibilidad de volver a conectar con sus raíces y reencontrarse con los recuerdos de una infancia atravesada por momentos difíciles, pero también por experiencias que aún conserva con cariño. En medio de su viaje por Centroamérica, la cantante compartió a través de sus redes sociales uno de los edificios que marcaron sus primeros años de vida: la escuela primaria a la que asistió durante los primeros años de su vida y que la “vio crecer”.

La Joaqui: una historia de vida en constante reivindicación

En varias entrevistas y declaraciones públicas, La Joaqui contó que atravesó una infancia sumamente difícil lejos de Argentina, sola con su mamá. Así lo expresó en 2023 en PH, Podemos Hablar, programa que emitía Telefe bajo la conducción de Andy Kusnetzoff. En aquel entonces, señaló: “Me crié en Costa Rica, pero cuando era una selva nada más. Admiro un montón a mi mamá porque ella fue mamá y la sociedad esperaba que actuara de una manera y ella siguió sus sueños igual, conmigo”.

La Joaqui | Instagram

En este sentido, la artista recordó que su madre tenía dos trabajos y, por ese motivo, con tan sólo 8 años ella debía encargarse sola de lavar su uniforme para ayudarla. Sin embargo, sus compañeros no comprendían la situación que atravesaba y comenzaron a llamarla con un apodo despectivo relacionado con su aspecto y su ropa: “Me decían ‘ahí viene la sucia´”. “No me olvido más: en Costa Rica los pupitres son uno solo y decían ‘ahí viene la sucia'", remarcó haciendo alusión al impacto emocional que le dejó esto en aquella época y que su enojo formó parte de su carácter. "Me re enojaba y no iba al colegio”, sostuvo.

Lejos de quedarse con ese trago amargo por el bullying recibido, admitió que esa experiencia la ayudo a reconocer el valor de las cosas: “Pese a que lo sufrí un montón a eso, también le re agradezco todo eso a mi mamá porque si no hubiera pasado necesidad, no tendría ni idea de lo que es un lujo”.

En esta línea, en una de las publicaciones que realizó en su cuenta de Instagram, destacó con orgullo sus orígenes y la historia que la acompañó durante su infancia. “De las cosas más magníficas que le sucedieron a mi vida, la primera siempre va a ser venir de dónde vengo”, expresó. Asimismo, reivindicó su identidad y sus raíces: “Voy por el mundo con mi mate y mi acento villero a todas partes. Criada a guiso de fideos moño y mate cocido con pan”.

El colegio al que fue La Joaqui en Costa Rica | Instagram

La Joaqui volvió a la escuela donde fue cuando era niña

A través de una serie de publicaciones en sus historias de Instagram, realizadas este domingo 26 de julio, La Joaqui compartió algunas postales de su viaje a Costa Rica. Mientras promocionaba su nuevo single y mostraba distintos paisajes del país caribeño, la cantante también aprovechó la oportunidad para reencontrarse con uno de los lugares más significativos de su infancia: la escuela que la vio crecer.

“Vine a mi colegio de cuando era niña a recordar”, escribió llena de nostalgia sobre un video en el que registró desde la vereda el interior del establecimiento. “No, me muero”, se la escucha decir en el portón de El Colegio del Mundo Unido. Este establecimiento está ubicado en Santa Ana, en la provincia de San José, al centro del país y es una institución educativa internacional que forma parte del movimiento United World Colleges (UWC). Fundada en 1996, la misma se caracteriza por reunir a jóvenes de distintas partes del mundo y promueve una formación basada en la diversidad cultural y el intercambio, ocupando un lugar especial en la historia de vida de la artista de RKT, quien volvió a recorrer sus instalaciones para reencontrarse con uno de los escenarios que marcó sus primeros años de vida.

El colegio al que fue La Joaqui en Costa Rica | Instagram

A sus 31 años, La Joaqui volvió a visitar Costa Rica para reencontrarse con algunos de los lugares que marcaron su infancia. Si bien durante aquella etapa atravesó experiencias negativas vinculadas al trato que recibió de sus compañeros, la cantante también atesora recuerdos y momentos en la escuela donde pasó parte de sus primeros años de su infancia y que la vio crecer.