Revelaron los motivos de la separación de La Joaqui y Luck Ra: "Hace más de un mes que no están juntos"

Una profunda crisis sentimental sacude el ambiente artístico y genera conmoción entre los fanáticos de la música urbana. En el LAM (América TV) revelaron que La Joaqui y Luck Ra atraviesan una fuerte crisis desde hace varias semanas. Según la información brindada al aire, los cantantes ya no comparten su día a día porque "hace más de un mes que no están juntos".

La Joaqui y Luck Ra en los Martín Fierro.

Los motivos de la ruptura entre Luck Ra y La Joaqui

Según informó Pepe Ochoa, la iniciativa de poner distancia habría partido del músico cordobés, bajo la premisa de que "él quiere otra cosa para su vida". Por su parte, la cantante continúa muy enamorada y atraviesa este delicado momento con una profunda tristeza. Cabe mencionar que los seguidores de la pareja notaron rápidamente la ausencia de publicaciones compartidas en las redes sociales y señalaron que "ellos siempre subían fotos todo el tiempo".

Durante los últimos tiempos, los artistas optaron por un perfil bajo mediático para descomprimir la situación. Además, los panelistas destacaron que el cantante modificó sus hábitos sociales y ya no concurre a las reuniones habituales con su círculo íntimo. Las sospechas crecieron exponencialmente cuando el artista evitó responder preguntas sobre su situación sentimental durante una transmisión en vivo desde España. A esto se suma los comentarios sobre los últimos posteos de La Joaqui en Instagram donde ella publica "Ojitos mentirosos" y sus seguidores notaron que "la cantante está bastante triste".

Los últimos posteos de La Joaqui.

La increíble historia de amor entre La Joaqui y Luck Ra

La historia de amor entre los cantantes se convirtió rápidamente en una de las favoritas del público musical. El flechazo inicial comenzó tras varios desencuentros, marcados por la timidez de la cantante y la persistencia del artista cordobés. A pesar de los nervios iniciales y de las dudas en las primeras citas, la química entre ambos resultó innegable. Con románticos gestos cotidianos y una complicidad única, lograron afianzar un vínculo que enamoró a millones de seguidores.

Luck Ra junto a La Joaqui y las hijas de la cantante.

Hasta el momento, tanto La Joaqui como Luck Ra prefieren el silencio absoluto frente a los rumores de ruptura que circulan con fuerza en los medios de comunicación. Ahora solo resta esperar que los protagonistas rompan el silencio y confirmen oficialmente cómo continuará el destino de una de las parejas más queridas de la escena musical.