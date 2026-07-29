La Joaqui defendió a Luck Ra y confirmó el verdadero el motivo de la separación: "Antes que sigan las especulaciones erradas"

El pasado viernes 23 de julio comenzaron a circular versiones sobre la separación de La Joaqui y Luck Ra. La pareja, que llevaba más de dos años de noviazgo, habría decidido ponerle punto final a su relación, lo que generó una ola de especulaciones en torno a los motivos de la ruptura. Ante los rumores, ambos artistas decidieron expresarse a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, donde explicaron las razones que los llevaron a tomar esta decisión.

La verdadera razón del por qué se separaron La Joaqui y Luck Ra

Este miércoles 29 de julio, La Joaqui y Luck Ra decidieron ponerle fin a las especulaciones sobre su ruptura amorosa y compartieron un comunicado en sus respectivas cuentas de Instagram. De esta manera, se sumaron a la tendencia de muchas parejas de famosos que, tras una separación, eligen comunicar públicamente los motivos de su decisión.

La Joaqui y Luck Ra | Instagram

La primera en compartir el comunicado en sus historias de Instagram fue la artista de RKT, quien salió en defensa del cantante cordobés luego de las versiones que comenzaron a circular tanto en programas de espectáculos como en redes sociales. “Queremos comunicar, antes de que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués, que nuestra relación llegó a su fin”, expresó al inicio del extenso texto.

Acto seguido, añadió: "Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y, sobre todo, agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos con afectos familiares. Facu siempre amó a mis hijas y ellas a él". Respecto al motivo que los motivó a continuar caminos separados, señaló: "Más bien tiene que ver con deseos de futuro y etapas distintas".

La Joaqui y Luck Ra | Instagram

La Joaqui y Luck Ra terminaron en “buenos términos” y pidieron "piedad mediática".

Con el objetivo de poner fin a las conjeturas instaladas por terceros, La Joaqui aclaró que la separación no estuvo marcada por conflictos ni peleas con Luck Ra, sino por una decisión tomada desde el cariño y el respeto mutuo. “Por todo lo compartido durante este tiempo nos soltamos con el mismo amor con el que nos vimos llegar. Nos llevamos los mejores recuerdos y el aprendizaje que nos dejó esta etapa”, enfatizó.

La Joaqui | Instagram

Para finalizar su descargo, la solista realizó un sentido pedido de respeto para poder atravesar el proceso emocional que implica la separación. “Agradecemos profundamente el apoyo y el cariño que siempre nos brindaron. Les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras cada uno continúa con sus proyectos personales y profesionales”, sostuvo. Finalmente, concluyó: "También pedir comprensión de los medios, los respetamos y les agradecemos siempre su difusión que nos apoyó siempre a crecer, pero está siendo un duelo difícil para ambos y queremos pedirles piedad mediática para poder transitarlo con el menor dolor posible. Gracias por acompañarnos siempre".

Cabe destacar que la intérprete eliminó de su perfil las fotos que compartía junto al cantante de cuarteto, dejando visibles sólo algunos pocos posteos junto a quien ahora es su expareja. Asimismo, desde hacía un tiempo, había dejado de interactuar con él los comentarios, algo que llamó la atención de sus seguidores, ya que ambos solían protagonizar un habitual y divertido ida y vuelta con mensajes picantes en sus publicaciones. Por su parte, Facundo únicamente replicó el comunicado en sus redes sociales, sin agregar ningún tipo de comentario adicional.

Comunicado de La Joaqui | Instagram

De esta manera, La Joaqui y Luck Ra le pusieron punto final no sólo a su noviazgo, iniciado en abril de 2024, sino también a las especulaciones que surgieron en torno a los motivos de la ruptura. Actualmente, ambos artistas se encuentran enfocados en sus compromisos laborales, mientras buscan mantener su vida privada alejada del foco mediático.