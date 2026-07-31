María Belén Ludueña celebró los tres meses de su bebé Vito Macri con un tierno video

María Belén Ludueña cautivó a sus seguidores con una emotiva publicación en sus redes sociales. El protagonista fue su hijo Vito Macri, quien cumple tres meses. Fiel a su estilo, la periodista decidió celebrarlo con un tierno video en el que muestra cuánto creció su bebé y lo especial que es esta fecha para ella y su esposo.

Así está hoy Vito, el hijo de María Belén Ludueña y Jorge Macri, a tres meses de su nacimiento

María Belén Ludueña volvió a emocionar a sus seguidores al compartir un tierno momento junto a su hijo Vito, fruto de su historia de amor con Jorge Macri. A través de sus historias de Instagram, la presentadora celebró un nuevo mes de vida del pequeño con un dulce video que rápidamente conquistó a quienes siguen de cerca su día a día como mamá.

"Felices tres meses, Vito", se la escucha decir con una voz llena de ternura en el clip que publicó en su red social. Mientras pronuncia esas palabras, el bebé aparece recostado en su cochecito, completamente despierto y muy atento a la presencia de su mamá. La escena, tan simple como emotiva, refleja el vínculo que ambos construyen día a día y permitió a sus seguidores ser testigos de un instante familiar.

Vito Macri, el hijo de María Belén Ludueña y Jorge Macri

Para la ocasión, Vito lució un cómodo body de manga larga en color blanco con delicados detalles celestes, una prenda ideal para los días de invierno. A su lado se encontraba su chupete en tono marrón, un accesorio que completó la dulce postal compartida por la conductora. "Felices 3 meses mi amor", también escribió María Belén Ludueña en su publicación.

La dulce reacción de Vito al escuchar la voz de su madre María Belén Ludueña

Lo que más llamó la atención del video fue la reacción de Vito al escuchar la voz de su mamá, María Belén Ludueña. Apenas comenzó a hablarle, el bebé empezó a mover sus brazos y piernas mientras buscaba conectar con su mirada, regalando una secuencia cargada de ternura que no tardó en enternecer a los usuarios de las redes sociales.

Como era de esperarse, el posteo de Instagram cosechó una lluvia de corazones y mensajes de cariño por parte de sus seguidores, quienes aprovecharon la ocasión para felicitarlo y destacar lo mucho que creció el pequeño desde su nacimiento.

Cabe recordar que Vito llegó al mundo el jueves 30 de abril de 2026 mediante una cesárea programada en el Sanatorio Otamendi. Su nacimiento marcó un antes y un después en la vida de la pareja. Para María Belén Ludueña, significó concretar uno de sus mayores sueños personales al convertirse en mamá por primera vez, una experiencia que siempre había manifestado como uno de sus más profundos anhelos. En tanto, para Jorge Macri representó la posibilidad de renovar su experiencia como padre y volver a transitar las emociones de la crianza con la llegada del bebé.

María Belén Ludueña y su hijo Vito

Desde entonces, María Belén Ludueña comparte con frecuencia distintos momentos de esta nueva etapa familiar a través de sus redes. Ya sea con fotografías, videos o pequeñas postales de la rutina cotidiana, la comunicadora suele mostrar cómo atraviesa la maternidad y cuánto crece Vito con el paso de las semanas.

En más de una oportunidad, dejó ver algunos de los primeros logros de su hijo, sus expresiones, sus cambios físicos y los instantes más importantes que protagoniza en el hogar. En esta oportunidad, María Belén Ludueña celebró los tres meses de su bebé Vito Macri con un tierno video y llamó la atención de sus seguidores.