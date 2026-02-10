La nueva vida de Betina O’Connell a los 53 años: lejos de los medios, coaching y familia numerosa

Durante los años noventa, Betina O’Connell fue uno de los rostros más familiares de la televisión argentina. Su participación en Montaña Rusa la convirtió en una figura querida por el público y la instaló como parte de una generación de actores que marcó una época dorada de la pantalla chica.

Betina O’Connell

Con el paso del tiempo, su carrera siguió creciendo de manera sostenida, pero lejos de los escándalos y de la exposición permanente. Hoy, a los 53 años, Betina O’Connell atraviesa una etapa muy distinta, alejada de los medios, enfocada en su desarrollo personal y en una vida familiar que eligió construir lejos del ruido.

Una vida llena de éxitos

El fenómeno de Montaña Rusa no solo fue un éxito de audiencia, sino también una verdadera usina de talentos. En ese contexto, Betina O’Connell logró destacarse por su naturalidad frente a cámara y su capacidad para adaptarse a distintos registros, lo que le permitió mantenerse vigente durante más de una década.

Betina O’Connell

Tras el final de la tira juvenil, formó parte de ficciones que lideraron el rating como Ricos y Famosos, Como vos y yo y Kachorra, entre otras. Su recorrido estuvo marcado por el trabajo constante y el profesionalismo, construyendo una imagen asociada al compromiso y a la solidez artística, sin necesidad de recurrir a conflictos mediáticos.

Un presente lejos de la exposición mediática

Desde 2003, Betina O’Connell comparte su vida con Federico Leyría, con quien formó una familia numerosa. Juntos tuvieron tres hijos: Julieta, Laura y Cristóbal, que hoy ocupan el centro absoluto de su cotidianeidad.



Betina O’Connell

Lejos de los sets de grabación y de las alfombras rojas, Betina O’Connell optó por un presente tranquilo y reservado. Sin presencia activa en redes sociales ni intención de regresar al circuito mediático, hoy se dedica al coaching y a una rutina enfocada en el bienestar personal y familiar. A más de dos décadas de su mayor exposición, la actriz es recordada con cariño por quienes crecieron viéndola en televisión, mientras disfruta de una vida plena, elegida y coherente con sus prioridades actuales.