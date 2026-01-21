Sofi Gonet sin filtros sobre Vero Lozano: "Le voy a decir todo en la cara"

Después de la fuerte polémica que se generó tras su participación en Cortá por Lozano, Sofía “La Reini” Gonet volvió a referirse al episodio que protagonizó con Verónica Lozano y reveló qué piensa sobre un posible regreso a dar otra entrevista con la conductora.

Sofía Gonet, influencer y ex participante de MasterChef Celebrity, contra Vero Lozano

La influencer llegó al estudio con la intención de hablar de su paso por MasterChef Celebrity y, en cambio, se encontró con preguntas sobre su vínculo con su exnovio, Homero Pettinato, lo que derivó en un fuerte enojo que expuso en las redes sociales.

Sofi Gonet habló de la tensa entrevista con Verónica Lozano

En diálogo con Intrusos (América TV), Sofi Gonet explicó que la propuesta original de la producción era que su charla estuviera centrada en su experiencia en el certamen culinario. Sin embargo, la conversación giró hacia temas personales que no esperaba abordar. “Me dijeron que iba a hablar del programa, que tenía que ir para hablar de MasterChef ”, afirmó la influencer , que reconoció que su reacción en ese momento fue intensa.

La situación alcanzó puntos tensos cuando Verónica Lozano, visiblemente molesta, dijo en otro programa que pretendía cruzarse con Gonet para hablar del tema de frente. La conductora usó una frase que se viralizó: “Cuando me cruce esa pendeja, la voy a agarrar”, en referencia a su enojo por las críticas, una declaración que desató aún más repercusión en medios y redes.

Sofía “La Reini” Gonet, protagonista de uno de los temas más comentados del espectáculo.

Lejos de esquivar el tema, Sofía respondió con humor y picardía. En Intrusos anticipó que podría volver a un estudio televisivo, esta vez a Chef al diván (el ciclo satélite del reality), donde bromeó diciendo que finalmente terminará enfrentándose de nuevo con Lozano. “Voy a tener que ir… ahí le voy a decir todo”, lanzó sonriente, dejando entrever que no descarta volver a hablar frente a cámara sobre el episodio o lo que venga.

Entre enojo, humor y exposición mediática

También dejó claro que, más allá de los cruces mediáticos, aún no se cruzó cara a cara con Lozano dentro de los pasillos del canal e incluso restó importancia a ese posible momento: “No la vi, pero bueno, es muy fácil reconocerme”, dijo con tono distendido.

Sobre la polémica original, Gonet incluso encontró el lado humorístico y compartió que, pese a sentirse incómoda por cómo se desarrolló la entrevista, ahora puede mirarlo con una sonrisa. Asimismo, aseguró que de la visita le quedaron buenos recuerdos de algunas figuras del ciclo, como Vicky Xipolitakis y el perro de Lozano.

En definitiva, Sofía Gonet no esquiva el conflicto ni se muestra arrepentida de expresar lo que sintió en el momento. Con una mezcla de franqueza y humor, la influencer da indicios de que no cierra las puertas a un nuevo cara a cara televisivo, aunque esta vez lo mira con otra energía y perspectiva.

