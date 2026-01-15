Vero Lozano le respondió a la Reini, Sofi Gonet: "No iba a hablar de física cuántica ni del Conicet"

Vero Lozano le respondió a la Reini, Sofía Gonet, con fuerte enojo por los dichos tras la visita a su programa. El cruce sucedió días después de que la influencer usara sus redes sociales para expresar que se sintió incómoda y atacada en el Cortá por Lozano. Con frases directas, la presentadora marcó su postura y reforzó la repercusión que rodea a la joven.

Vero Lozano dio una respuesta categórica tras los dichos de Sofía “La Reini” Gonet

En las últimas horas, la presentadora se refirió a las declaraciones de la participante de MasterChef Celebrity en un móvil con Intrusos (América). “Cuando estuvo en el diván, yo, la verdad, que no me di cuenta de que la había pasado mal. Después parece que estaba del ort... que la había pasado mal, que esperaba otra...”, comentó.

En este contexto, Vero Lozano también se hizo eco de la versión que circuló en los últimos días que indicaba que la Reini habría tenido un ataque de furia dentro del estudio de Telefe. “Yo no escuché los gritos, pero en teoría sí. No sé si le gritó al productor o a su representante. Estaba enojada, eso sí”, señaló.

Por otro lado, la actriz descartó que se tratara de una emboscada y explicó que las preguntas realizadas estaban vinculadas a los temas por los que la influencer había sido invitada. “No fue una emboscada. Sos una persona de los medios, sabés que te vamos a preguntar. Venía a hablar de MasterChef o de Homero, no iba a hablar de la física cuántica ni del Conicet”, afirmó.

La postura de Vero Lozano tras las críticas de Sofía Gonet hacia su programa

En las últimas horas, La Reini utilizó sus redes sociales para pronunciarse en contra del programa de Vero Lozano, tras una entrevista que ella clasificó como “emboscada”. En este contexto, la presentadora fue contundente al referirse a la influencer y dejó en claro que no tuvo un intercambio posterior con ella.

“No hablé con ella. La quiero agarrar la pendeja, porque cuando ella se fue estaba todo bien. Si tiene ovarios, que me diga todo eso en la cara, porque es re careta entonces”, agregó. Además, destacó que, más allá de lo ocurrido en el programa, la repercusión generada por Sofía Gonet terminó dándole visibilidad.

“Igual, la veo pilla e inteligente porque claramente en el programa no midió, pero toda esta repercusión hace que hablemos de ella”, concluyó Vero Lozano reconociendo que el conflicto puso a la influencer en el centro de la escena. El intercambio dejó claro que las entrevistas tienen un marco definido y que los invitados saben de antemano los temas que se hablarán.

Vero Lozano le respondió a la Reini, Sofía Gonet, con firmeza por los dichos tras su visita en su programa, en un cruce que marcó el enojo de la presentadora. La situación expuso las declaraciones de la conductora y de la influencer, dejando registrado un intercambio que sumó repercusión entre sus seguidores.

