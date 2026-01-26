Así será el exclusivo cumpleaños de Susana Giménez en Europa: ultra reservado, entre boutiques y restaurantes

El próximo 29 de enero, Susana Giménez celebrará sus 82 años de una manera muy distinta a la que acostumbró durante décadas. Lejos de las fiestas multitudinarias, los salones colmados de figuras del espectáculo y los brindis interminables, la diva eligió este año un festejo reservado, casi secreto, en una de sus ciudades favoritas de Europa, Madrid.

La decisión marca un cambio de etapa. Susana Giménez viajará a la capital española para pasar su cumpleaños junto a su hija, Mecha, y se quedará allí durante aproximadamente un mes. El plan es simple y sofisticado a la vez: paseos tranquilos, encuentros con amigos cercanos, recorridas por boutiques exclusivas y cenas en restaurantes elegidos con lupa.

Una celebración lejos del ruido

Según trascendió, Susana Giménez optó por evitar cualquier tipo de celebración pública o evento social de gran escala. Madrid aparece como el escenario ideal para este momento pues, es una ciudad que conoce bien, donde mantiene vínculos afectivos y puede moverse con mayor libertad, lejos de la presión mediática que suele rodearla en Buenos Aires o Punta del Este.

Durante su estadía, la diva planea disfrutar de caminatas, compras en tiendas de alta gama, almuerzos y cenas en restaurantes de primer nivel. Además, no se descarta que Marley viaje para acompañarla algunos días, reforzando una amistad que se consolidó a lo largo de años de trabajo conjunto y complicidad personal.

El futuro televisivo de Susana: regreso con poder propio

Mientras descansa en Europa, Susana Giménez también tiene definido su futuro profesional. Tras un 2025 sin presencia en la pantalla chica, la conductora volverá a Telefe en 2026 con un rol protagónico. Luego de una reunión clave con las autoridades del canal, se cerraron dos proyectos centrales.

Por un lado, Susana Giménez será la cara del Mundial de fútbol que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, con participación en el partido inaugural y en las coberturas más importantes del evento. Por otro, regresará a su formato preferido: especiales de entrevistas mano a mano con figuras internacionales. Es así como su regreso está trazado como una de las figuras más emblemáticas de la televisión.