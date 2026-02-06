La película basada en hechos reales que la rompe en Netflix y es ideal para ver el fin de semana

Netflix volvió a confirmar que el true crime sigue siendo uno de sus grandes imanes para la audiencia. La plataforma estrenó “La investigación sobre Lucy Letby”, un documental que tuvo un éxito inmediato y se convirtió rápidamente en la película más vista en decenas de países. Su ascenso al puesto número uno sorprendió incluso a los especialistas del streaming, ya que logró destronar a producciones de alto perfil que venían dominando el ranking. Con una duración cercana a los 90 minutos, la propuesta atrapa desde el comienzo y mantiene la tensión hasta el final. El fenómeno vuelve a demostrar que las historias reales —especialmente las más perturbadoras— despiertan una curiosidad difícil de igualar.

El caso real que todavía genera escalofríos

El documental se adentra en el caso de Lucy Letby, una enfermera británica condenada por el asesinato de siete bebés y el intento de asesinato de otros siete entre 2015 y 2016 en el Hospital Countess de Chester. La investigación comenzó tras detectarse un aumento inusual de muertes poco después de que ella empezara a trabajar allí, un dato que encendió todas las alarmas. Con el avance del proceso judicial, el caso se transformó en uno de los más impactantes de la historia reciente del Reino Unido. Finalmente, Letby recibió múltiples cadenas perpetuas, una sentencia que sacudió a la opinión pública. La película reconstruye ese recorrido con material de archivo y testimonios que permiten dimensionar la magnitud del episodio.

Lucy Letby, la enfermera británica cuyo caso real conmocionó al Reino Unido y hoy vuelve al centro de la escena.

Pero si algo terminó de potenciar el interés es que la historia sigue rodeada de controversia. Nuevas evidencias médicas surgidas en los últimos años apuntan a la posibilidad de que la enfermera no haya sido responsable de todas las muertes, un punto que el documental también pone sobre la mesa. La producción incluye entrevistas con policías, abogados y familiares, aportando distintas miradas sobre un caso tan complejo como doloroso. Esa multiplicidad de voces invita al espectador a sacar sus propias conclusiones. Incluso algunos especialistas han planteado dudas sobre parte de la evidencia utilizada durante el juicio. El resultado es un relato que no solo impacta, sino que también abre interrogantes.

La película que todos están viendo y comentando

El alcance del documental ayuda a explicar por qué se convirtió en uno de los títulos más hablados del momento. El boca en boca digital hizo el resto: cada nuevo espectador alimenta la conversación en redes y mantiene vivo el interés. Netflix lleva años apostando por el true crime porque combina misterio, tensión y el atractivo de lo real, una fórmula que rara vez falla. En este caso, además, la sensación de estar frente a una historia difícil de creer potencia todavía más el efecto. No sorprende que haya escalado al top en mercados clave y se mantenga entre los contenidos más elegidos.

Para quienes disfrutan de los documentales atrapantes —de esos que invitan a maratonear sin pausa—, esta película de Netflix aparece como una opción ideal para el fin de semana. Tiene ritmo, giros y una carga emocional que mantiene la atención de principio a fin. Pero, sobre todo, deja una pregunta flotando una vez que terminan los créditos. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Ese interrogante es, quizás, el secreto detrás de un fenómeno que no deja de sumar reproducciones.