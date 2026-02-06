El tierno juego de Cruz Urcera que derritió de amor a Nicole Neumann

Nicole Neumann disfruta de su maternidad y de la crianza de sus hijos. Precisamente, Cruz Urcera, el pequeño que tuvo con su esposo Manu Urcera, fue protagonista de un adorable video que la modelo decidió compartir en su red social, donde posee más de dos millones de seguidores.

Cruz Urcera, el hijo de Nicole Neumann enterneció las redes sociales

Nicole Neumann volvió a enternecer las redes sociales al compartir una escena tan simple como dulce en el que su hijo Cruz llamaba la atención. Feliz y orgullosa de verlo crecer, la top model no dudó en grabar el momento en que su pequeño, con apenas un año y meses de vida, se divertía de una particular manera en el living de su casa.

Todo ocurrió cuando el niño decidió esconderse detrás de unas cortinas blancas y translúcidas, convencido de que nadie podía verlo. Desde allí, permaneció quieto frente a la ventana, seguro de que su plan era perfecto. Sin embargo, su madre podía observarlo perfectamente y se conmovió al notar la inocencia de su hijo.

Nicole Neumann y su hijo Cruz Urcera

En ese instante, Nicole Neumann comenzó a participar del juego y preguntó en voz alta dónde estaba Cruz, como si realmente lo hubiera perdido de vista. Mientras el niño creía que sus padres lo buscaban por todos los rincones del hogar, la escena se volvió aún más graciosa cuando Manu Urcera se sumó a la complicidad de su hijo.

El piloto de TC también fingió no encontrarlo y aseguró que no lo veían por ningún lado, al igual que Nicole Neumann y alimentando así la ilusión de Cruz. Acto seguido, el deportista pensó una llamativa estrategia para lograr que saliera solo de su escondite, pero no tuvo el resultado esperado.

La idea fallida de Manu Urcera para encontrar a Cruz

Con voz alta y postura firme, Manu Urcera lanzó una frase clave y mencionó su postre favorito: “Bueno, vamos a comer helado nosotros entonces”. Sin embargo, lejos de caer en la trampa, Cruz Urcera permaneció inmóvil, firme en su juego y sin revelar su escondite. Su imagen quieto detrás de la cortina, convencido de que había logrado desaparecer, terminó de derretir a Nicole Neumann. Tal es así que registró cada segundo del momento, visiblemente emocionada.

Luego, subió el clip a sus historias de Instagram y lo acompañó de un mensaje muy especial: "Él cree que no lo vemos. Muero con esta inocencia. Me destruye”. Así, la conductora explicó la intención de su nene y reflejó el amor que siente por él. Como era de esperarse, la publicación no tardó en generar una ola de reacciones. Los seguidores se divirtieron al ver el posteo y destacaron la dulzura de Cruz y su tierna idea para entretenerse junto a sus papás.

De esta manera, el tierno juego de Cruz Urcera que derritió de amor a Nicole Neumann causó furor entre sus seguidores, quienes no tardaron en enviar corazones y mensajes positivos para el primer hijo de la modelo y el automovilista de turismo de carretera.