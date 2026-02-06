María Vázquez sorprendió con su nueva mascota de campo: Olga, el burro bebé

María Vázquez elige el estilo de vida lejos de la ciudad, para guardar ese espacio para sus trabajos como modelo y diseñadora. Es así como elige vacacionar en puntos donde se pueda conectar con la naturaleza, o tiene campos donde hace escapadas familiares. En estos lugares, tiene diferentes plantas y animales que la acompañan en su día a día, pero sorprendió al mostrar una nueva mascota poco convencional. En su Instagram, le dio la bienvenida a Olga, un burro bebé que generó sorpresa en sus seguidores.

Las vacaciones de María Vázquez

La nueva mascota poco convencional de María Vázquez: Olga, el burro bebé

María Vázquez es una de las celebridades que busca conectarse con la naturaleza en todos sus viajes y sesiones de foto por trabajo. Es así como, en su cuenta de Instagram, destaca los espacios al aire libre y la conexión con la naturaleza; y en la intimidad tiene una campo en Cañuelas y sus estancias en el exterior. Allí, reúne a todo tipo de animales que cuida y la acompaña, aunque sobre todo prefiere caballos y perros. En las últimas horas, sorprendió a sus seguidores al darle la bienvenida a una nueva mascota poco convencional del campo.

En sus historias de Instagram, se mostró de vacaciones y con su familia, rodeada de sus usuales caballos y las largas cabalgatas en el atardecer. Seguido a esto, le dio la bienvenida a Olga, con una tierna foto de el burro bebé en el exterior de su casa. El pollino tiene pelaje claro y es de baja estatura, aunque sus orejas largas y su rostro hocico corto y ancho terminó enamorando a todos. La diseñadora y modelo escribió su nombre junto a un corazón celeste, y generó revuelo entre sus seguidores.

La nueva mascota poco convencional de María Vázquez

Amante del campo y la naturaleza

María Vázquez marca la tendencia de la moda boho chic, con una fusión de modernidad y look street elegante, en todos los eventos donde participa. Sin embargo, tanto ella como su familia, se conecta con el estilo de vida en el exterior y rodeada de naturaleza. Desde su casa de campo en Cañuelas, donde tiene perros y caballos, hasta la conexión con el trabajo de polista de su esposo, Adolfo Cambiaso, le permitieron mantener una vida cercana a la crianza de los animales y el cuidado de ellos.

María Vázquez

Es por eso que, en estas vacaciones de verano, optó por dar un paso más y agrandar la familia que tiene en sus campos. En sus historias de Instagram, le dio la bienvenida a Olga, un burro bebé que generó sorpresa y ternura en las redes sociales. Sus seguidores no dudaron en felicitarla y destacar la tierna postal compartida por ella, mientras que otros encontraron los beneficios de criar este animal, rodeados de campo y naturaleza.

A.E