La princesa heredera Ingrid de Noruega, hija de Mette-Marit y Haakon, se descargó por el escándalo familiar:"Me estoy volviendo loca"

La familia real de Noruega atraviesa un complicado presente, con dos frentes abiertos: el inicio del juicio contra Marius Borg con 38 cargos en su contra y la filtración de información de su madre, la princesa Mette-Marit, en relación con el pedófilo Jeffrey Epstein. Por este motivo los miembros de la realeza se llaman a silencio para resolver ambas situaciones de manera formal y ante la Jusitcia. Sin emabrgo, Ingrid, la hija de Mette-Marit y Haakon, se cansó y decidió hablar a través de su cuenta de Instagram.

Qué dijo Ingrid sobre el calavrio que vive

Ingrid Alexandra tiene 22 años y es la primera hija del matrimonio de Mette-Marit y Haakon, los príncipes herederos, a diferencia de su hermano, Marius Borg, mantiene un perfil bajo y con actividades relacionadas a su título real. Por ello, este viernes llamó la atención la decisión de la joven de realizar un descargo ante la situación que atraviesan como familia.

Marius Borg enfrenta una condena de al menos 10 años, ya que se encuentra en pleno juicio con 38 acusaciones en su contra. Aunque cuenta con el apoyo de su padrastro, Haakon ,y su madre, Mette-Mari, la familia real se llamó a silencio luego de expresar el acompañamiento hacia el joven. Pero al momento de comenzado el juicio en su contra, paralelamente se difundieron documentos que involucran a la futura reina con Jeffrey Epstein,que evidenciaron un vínculo cerano entre ellos, intercambio mails.

Desde la casa Real anunciaron que la futura monarca hablara al respecto y ofreció unas disculpas. Pero en la espera de su palabra, fue Ingrid Alexandra quien decidió contar el calvario que viven, aunque actualmente no vive en Noruega, desde Australia habló según el el medio noruego NRK. Mediante las redes sociales, la joven fue contundente con su relato: "No se trata solo de Marius, mamá, papá o Magnus. Son ataques personales que podrían dirigirse a cualquiera, pero que a menudo nos afectan a nosotros".

La princesa heredera habría compartido este mensaje en su cuenta de Instagram privada donde solo cuenta con 800 seguidores e indicó el por qué: "Elegí publicarlo aquí porque me estoy volviendo loca. ¿Cuándo será suficiente?". De esta forma, la Ingrid Alexandra se mostró ofuscada por la situación y por cómo se relata en los medios de comunicación tanto las denuncias contra su hermano como el vínculo de su madre con el empresario acusado de pedofilia.

Por el momento, desde la casa real de Noruega no expresaron información al respecto. Sin embargo, en las últimas horas comuncaron que Mette-Mari hablará cuando se encuentre lista para hacerlo.