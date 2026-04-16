Amalia, la hija de Máxima Zorreguieta, volvió a las Fuerzas Armadas

La princesa Amalia sabía que tenía por delante un duro año por delante, luego de cumplir 22 años en diciembre. La hija mayor de la reina Máxima comenzó con sus prácticas en la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos dentro del Programa de la Academia de Defensa, donde recibirá una formación que le permite combinar su experiencia en las Fuerzas Armadas con su licenciatura en Derecho que está pronta a finalizar en la Universidad de Amsterdam.

La heredera al trono combina su instrucción militar con sus estudios de Licenciatura en Derecho.

Luego de unos meses de des canso, la royal ya concentra sus energías en un programa que implica diversas actividades, trabajos, eventos y cursos que, según el rey Guillermo aseguró: “Contribuirán a su desarrollo personal, profesional y militar”.

Amalia, de 22 años, retomó con su preparación en la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos.

Amalia volvió a calzarse su uniforme militar

La princesa sigue sumando adeptos y todo el orgullo de la Casa Orange. Mientras el año pasado logró el rango de “cabo” éste se convertirá en la primera mujer de la Casa Real neerlandesa en realizar formación militar como reservista. Por esa razón ya arrancó con su duro entrenamiento en la Fuerza Aérea, donde además de ejercicios y tareas en campos recibe instrucción de tácticas de combate.