Sastrería y monocromía, el llamativo look de la princesa Amalia con el que se llevó todas las miradas

La princesa Amalia regresó de las Fuerzas Armadas y comenzó con sus responsabilidades dentro de la Casa Real. Entre reuniones protocolares y visitas a diferentes organizaciones, la heredera al trono se robó la mirada de todos, gracias a su gran estilo en la moda. Ella dejó en claro su amor por la sastrería y monocromía, explorando un lado más formal pero canchero de sus atuendos. En las últimas horas, se llevó los titulares de los expertos, gracias a un llamativo look que la convirtió en una influencia para las nuevas generaciones.

El llamativo look monocromático de la princesa Amalia: sastrería que se robó las miradas

Las jóvenes royals comienzan a captar las miradas de los expertos y analistas de la moda y de la realeza, comenzando a imponerse sobre sus padres para, luego, ocupar su lugar en el trono. La princesa Amalia acaba de regresar de sus días en las Fuerzas Armadas, donde cumplió con su formación para que llegue el momento de ser la heredera. En las últimas horas, visitó Ámsterdam, donde recorrió el centro de la ciudad, el centro comunitario Van der Pek en Ámsterdam Norte y ADAMAS. Sin embargo, lo que llamó la atención de todos fue el increíble look formal que eligió la hija de Máxima Zorreguieta, alejándose de lo colorido de su madre y dejando en claro cuál será su estilo como reina.

La princesa Amalia apuntó por un look minimalista chic, que resalta su figura y elegancia en cada uno de sus movimientos. Para la ocasión, lució un mono azul marino de Max Mara, con unas botas negras que reforzaron el aire moderno. La monoprenda era de mangas largas y escote en V, y se destacaba por su diseño tipo wrap dress en la parte superior, hasta la cintura. Por debajo, hacía un claro cambio a un pantalón palazzo, con un aire marinero, siguiendo las tendencias europeas. Para cerrar, lució un lujoso clutch de Zara, de formato redondo y agarre en dorado, como si se enredara sobre su mano, y llevó el pelo suelto, luciendo su rubio lacio.

El llamativo look monocromático de la princesa Amalia

El estilo de la princesa Amalia como reina: sastrería y colores neutros

La princesa Amalia no duda en hacerle honor a su madre, Máxima Zorreguieta, en su camino para volverse la futura reina de Países Bajos. Sin embargo, en sus distintos eventos individuales, comenzó a mostrar una tendencia elegante y chic, que fusiona la modernidad de las nuevas generaciones con los protocolos de la realeza.

Es por eso que se volvió una de las influencers royals de la moda de los últimos años. Tras su regreso de las Fuerzas Armadas, pisó más fuerte con su estilo, demostrando un amor por los trajes sastreros, las combinaciones monocromáticas y los colores neutros. Desde borravinos y azul marino hasta una tonalidad arena y beige, la joven se mantuvo en los sacos, los pantalones holgados y las camisas, encontrando comodidad y fashionismo en esas prendas.

Los looks del regreso de la princesa Amalia

Sin embargo, en las últimas horas, se robó la atención de todos al mostrar un llamativo look que la coronó como la nueva it girl de la realeza. Los seguidores y amantes de la moda se quedaron con su apuesta canchera y elegante, y dejaron halagos en las redes sociales alrededor de su atuendo para un recorrido por Ámsterdam. La princesa Amalia es una de las promesas en la realeza europea, que enamora a los expertos y a los usuarios con su estilo fashionismo y su presencia en eventos importantes.

A.E