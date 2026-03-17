Así es la nueva vida de Amalia de Holanda: un trabajo no pago, estudios y viajes secretos

Amalia de Holanda es una de las princesas más observadas por los medios de comunicación, debido a su futuro como Reina de los Países Bajos. Al igual que otras herederas, realiza los primeros pasos de un camino de formación en diferentes áreas, para poder cumplir con su rol. Entre trabajos, estudios y un poco de tiempo libre para ver a sus amigos, la vida de la hija mayor de Máxima Zorreguieta se vuelve centro de atención de sus seguidores.

Amalia de Holanda

Así es la nueva vida de Amalia de Holanda: un trabajo no pago y estudios

La princesa Amalia de Holanda comenzó su 2026 con el final de un intenso entrenamiento militar. El mismo era parte del programa Defensity College del Ministerio de Defensa, el cual le permitía formarse dentro de las Fuerzas Armadas, y se convirtió en la primera mujer de la Casa Real neerlandesa en incorporarse. Este fue solo el comienzo de un año lleno de trabajos y estudios alrededor de sus responsabilidades en la realeza, y que serán esenciales para cuando herede el trono.

Esta conexión le permitió volverse una trabajadora del ministerio de Defensa de su país, específicamente asistente estudiantil en el Estado Mayor de la Defensa, manteniéndose en el mismo programa en el que ella se formó, combinando así formación militar con estudios académicos. Durante sus horas de trabajo, la princesa lleva uniforme militar y no recibe ningún sueldo. Este dato sorprendió a los expertos y medios de comunicación, pero, confirmado por la Casa Real, la heredera ya cuenta con un salario de las arcas públicas que ronda el millón de euros al año,.

Además de sus horarios laborales, también se dedica a sus estudios universitarios de Derecho Neerlandés, en la Universidad de Ámsterdam. Cabe recordar que en 2021 se graduó con honores en el programa preuniversitario y, tras un año sabático, comenzó la carrera de Política, Psicología, Derecho y Economía. En el 2025, se volvió el orgullo de su familia al conseguir su graduación, momento que quedó grabado en la tarjeta navideña.

Amalia de Holanda

Los viajes secretos de Amalia de Holanda para relajarse y ver a sus amigos

Sin embargo, la vida de Amalia de Holanda no solo se basa en cumplir con sus responsabilidades de reina. También encuentra el tiempo libre para disfrutar con sus amigos, montando a caballo, jugando al tenis o practicando clases de canto, una de sus grandes aficiones. La mayoría de los amigos de la princesa ella se los hizo durante su año en España, protegiéndose de las amenazas que recibió. Por eso, realiza viajes secretos para ver, entre ellos a Boris de Bulgaria, Allegra Hohenlohe del Prado, y Alejandra Cortina Cue.

Amalia de Holanda

La vida de la princesa Amalia fusiona sus responsabilidades como futura reina de Holanda, con la diversión del tiempo libre y sus amigos. Entre trabajos no pagos, estudios, sus responsabilidades en la Casa Real y viajes secretos o protocolares, la heredera al trono se prepara para un futuro de agenda repleta de diferentes eventos.

A.E