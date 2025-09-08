La reacción de Zaira Nara al filtrarse su encuentro en el baño con Vico D'Alessandro

Este lunes en Sálvese quien pueda (América TV), Zaira Nara rompió el silencio sobre los fuertes rumores que la relacionan con Vico D’Alessandro y dio su versión de los hechos.

Qué dijo Zaira Nara sobre el encuentro en el baño con Vico D'Alessandro

La modelo envió un audio a Lizardo Ponce, que fue reproducido en vivo. Allí, se mostró firme y molesta: “No, amigo. Me da risa, no puedo creer el nivel de mentira”, expresó sobre la versión que indicaba que habría tenido un encuentro con el actor en el baño de un boliche durante su cumpleaños.

La hermana de Wanda Nara fue aún más clara al remarcar que nada de lo que se dijo es cierto: “Si haría un posteo con alguien, claramente al primero que no pongo es al que me agarre. Pero es 100 por ciento mentira todo lo que están diciendo”.

Sobre el origen de estos rumores, la conductora también se mostró indignada: “Lo que más me preocupa es que dicen que la información viene de adentro de mi cumple. ¿Cómo va a venir de adentro de mi cumple? Yo subí un montón de posteos porque son mis amigos, es como que me inventen algo con vos, con Franquito o con Vico o con cualquiera que estaba en la fiesta”.

Además, se refirió puntualmente al rumor del “baño”: “¿Qué flashean? ¿Tan caliente voy a estar con alguien para ir al baño en un boliche? Tengo casa. Nunca fui al baño de Caramelo, me cambié atrás de la cortina en el VIP con mi estilista, porque tenía unas sandalias altísimas que me dolían. Mi pantalón era para sacarlo entre cuatro personas, mirá si voy a ir al baño a agarrarme… ay, no, por Dios, me río de la gravedad del asunto, soy madre”, sostuvo Zaira Nara.

En esta misma línea, en Intrusos surgió la información del romance. Paula Varela aseguró: “Es un entretenimiento, para él es algo más. Están en un touch and go”. La periodista agregó que ambos “se conocen hace muchos años, son amigos de hace tiempo y ahora se están acercando”.

Adrián Pallares, por su parte, destacó que D’Alessandro “es un tipo de muy bajo perfil, que ha tenido muchas relaciones”. Karina Iavícoli fue más allá y reveló que un allegado al actor le aseguró que “Vico está enamorado de Zaira pero ella no tanto. A ella le gusta y está todo bien”.

Zaira Nara y Vico D'Alessandro

Finalmente, lanzó una bomba que sorprendió a todos: “Franco Masini, que sabe de este romance, ayudó a despistar en el cumpleaños, porque el día de la fiesta lo habrían hecho en el baño. Es mucha la pasión que tienen y Franco hizo de campana”.

Mientras en los programas de chimentos aseguran que entre ellos hay algo más que amistad, Zaira Nara eligió reírse de las versiones y negar rotundamente cualquier romance con Vico D'Alessandro.

AM .