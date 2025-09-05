Zaira Nara es una de las modelos más observadas en redes sociales. Su sentido fashionista logra imponer las mejores tendencias a nivel mundial, e invita a jugársela con nuevas combinaciones, mezclando perspectivas diferentes sobre cada prenda. El 15 de agosto de este año cumplió sus 37 años, y decidió festejarlo días más tarde, para realizar una mega celebración. Para sumarle expectativas, compartió un particular objeto con el que anticipó la temática que eligió para este año.

Con un particular objeto, Zaira Nara anticipó la temática de su cumpleaños

Una de las mujeres con el estilo más trendy de las redes sociales es Zaira Nara. La modelo marca las mejores tendencias en diferentes partes del mundo, pero siempre tiene presente su amor por lo western o cowgirl. Ese estilo la lleva a traer el mundo campestre a la moda, destacando los colores terrenales como los mejores de todas las temporadas. Sus seguidores saben que, entre sus looks y eventos, van a encontrar un guiño especial a este estilo que tanto la caracteriza.

En este contexto, muchos comenzaron a cuestionar sobre cómo sería su cumpleaños. El pasado 15 de agosto, la modelo cumplió 37 años, y lo arrancó con una sorpresa llena de lujos y emoción. Entre globos dorados y blancos, se lucía una torta que decía "la reina lleva corona". Muchos optaron que así sería también su temática de festejo, pero ella rompió con lo esperado y con un particular objeto anticipó que seguiría con su estilo fashionista para la celebración.

En sus historias de Instagram, compartió una foto del patio de su casa, donde se puede ver una montura para caballo. Con la canción de "Ripetide" de Vince Joy, dejó que el sol de la tarde iluminara cada detalle del cuero del asiento, con sus partes correspondientes. De esta manera, sus seguidores y los invitados vieron que se acercaría un cumpleaños western, donde el campo y los estilos cowboy serán el centro de atención del evento, y ella lo marcara como su estilo personal favorito.

La temática del cumpleaños de Zaira Nara

Zaira Nara es una de las modelos más queridas por los usuarios, gracias a que deja en claro sus gustos personales en la moda y los combina con las mejores tendencias de la temporada. Entre colores terrenales y conexión con la naturaleza, siempre vuelve a elegir el western como su estilo predilecto. En sus diversos viajes o festejos de cumpleaños, deja en claro su personalidad arriesgada y conectada con la vida campestre, pero fashionista.

