Zaira Nara siempre brinda cátedra de estilo y sofisticación. Sus looks pueden ser minimalistas o repletos de tendencias, pero siempre elegantes y llevando su sello personal. En esta ocasión, la modelo presentó 3 looks total white que van perfecto para ocasiones más formales y para momentos cotidianos, donde se busca estar cómoda y arreglada.

Zaira Nara mostró cómo llevar 3 looks total white para distintas ocasiones: tendencias y glamour

Zaira Nara se anima a jugar con la moda y las tendencias. Esta vez, la conductora apostó por looks monocromáticos en color blanco que deslumbró a sus millones de seguidores. Esta tonalidad que trasmite frescura, pureza y elegancia minimalista fue la gran protagonista de cada una de sus piezas.

El primer atuendo total white que compartió Zaira Nara en su cuenta de Instagram está acompañado de un paradisíaco paisaje, que incluyó un mar celeste, palmeras y una playa casi blanca, que conquistó a todos. Para esta ocasión, la top model optó por prendas veraniegas, sensuales y con transparencias. Se trata de un conjunto de top de mangas caídas y un pantalón amplio con volados en el ruedo. Este ítem, además, cuenta con detalles bordados y de encaje, que aportan un aire romántico y delicado.

Zaira Nara

Para acompañar su estilismo, Zaira Nara llevó sandalias en tono chocolate de taco alto y de finas tiras que se atan al tobillo. Este tipo de calzado reforzó su estética sofisticada y equilibró a la perfección su look playero. Al ser un día de playa con un sol radiante, la hermana de Wanda decidió dejar su cabello suelto con ondas bien marcadas y un maquillaje natural, que destacó su piel glowy y saludable.

En otro posteo, dejó una propuesta sporty chic también en color blanco que va perfecto para ir al gimnasio, hacer yoga o para esos momentos cotidianos donde se busca combinar comodidad y tendencia. En la imagen se la puede ver posando frente a un espejo y luciendo un vestido corto de lycra que tiene la espalda descubierta y su falda corta posee por debajo un short que permite no mostrar de más.

Zaira Nara

Para un evento o una situación que requiera más formalidad, Zaira Nara aconsejó llevar un conjunto sastrero de blazer con solapas en V y pantalón wide leg. Este look sobrio pero luminoso en un solo color es versátil y elegante. Se adapta perfectamente a esas fechas importantes sin tener que pensar tanto en qué usar ya que al ser dos piezas combinadas entre sí ahorran tiempo y aportan mucho estilo.

Zaira Nara

De esta manera, Zaira Nara mostró cómo llevar 3 looks total white para distintas ocasiones siguiendo las tendencias y los ítems repletos de glamour. Tres propuestas sofisticadas, fáciles de armar y en una tonalidad con mucha presencia.