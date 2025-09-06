Zaira Nara siempre va por más y se atreve a jugar con diferentes prendas hasta formar un look original, que logre sobresalir del resto y lleve su esencia sofisticada. En esta oportunidad, la modelo deslumbró con una propuesta artesanal y de estilo bohemio durante el cierre de la BAFWEEK by Maria Cher en Caramelo, al que también asistió su hermana Wanda.

Zaira Nara se robó todas las miradas en una disco porteña: su jugado look con pantalón oxford y transparencia total

En una noche marcada por la moda y las tendencias, Zaira Nara volvió a ser el centro de atención. La conductora dijo presente en el lanzamiento de la nueva colección de una reconocida firma de indumentaria y, como de costumbre, su look fue uno de los más comentados.

Con piezas vanguardistas y en tonos neutros, Zaira Nara posó para las fotos con un atuendo compuesto por un top de tiras blancas entrelazadas con cuello halter y detalles marrones, que jugaba con las transparencias y dejaba ver parte de su abdomen, y un pantalón denim oxford en color blanco. Este look boho chic con aire audaz, moderno y sofisticado se llevó todos los halagos, tanto en el lugar donde se llevó a cabo la presentación como en sus redes sociales.

Zaira Nara / Carlos Cervetto

Recostada sobre un sillón y mirando a cámara, Zaira Nara mostró en la imagen que completó su estilismo con un beauty look clásico en ella: cabello suelto con suaves ondas en las puntas y un maquillaje sutil que realzó sus ojos claros. Sin lugar a dudas, el gran protagonista de su outfit para esta velada fue el top con efecto de red que eligió para acompañar su pantalón. Una tendencia poco vista hasta el momento y que la top model no dudó en apostar por ella.

Zaira Nara / Carlos Cervetto

Esta prenda no solo resalta por su originalidad, sino también porque combina lo artesanal con el estilo fashionista, que actualmente es furor en las pasarelas y en los outfits de celebridades. Además, este tipo de tops sigue la estética “naked look” o moda con transparencias, que viene pisando fuerte en las últimas temporadas. Su clave está en mostrar la piel de manera estratégica, con ítems que juegan entre lo sugerente y lo sofisticado como es el caso de la pieza que llevó Zaira.

Como calzado, la presentadora escogió unos stilettos con taco y en tonalidad nude, que equilibraron perfectamente su propuesta y aportaron elegancia sin restar protagonismo a las prendas principales. Al mismo tiempo, este tipo de calzado ayudó a estilizar visualmente su figura.

Zaira y Wanda Nara Zaira Nara

La empresaria cosmética estuvo acompañada de su hermana, Wanda Nara, que tampoco se quiso perder el exclusivo lanzamiento. Juntas demostraron por qué son referentes de moda y estilo, y cosecharon una lluvia de elogios por sus vestimentas. De esta manera, Zaira Nara se robó todas las miradas en una disco porteña al ingresar con su jugado look que combinó un pantalón oxford con un top en tendencia, el cual se destacó por su transparencia total.