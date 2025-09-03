Con suma alegría y lleno de emoción, Lizardo Ponce compartió en sus redes sociales la adquisición de su primera casa: un departamento a estrenar donde el estilo minimalista y la presencia de la luz natural son las características principales. Así, el panelista de “Sálvese quien Pueda” (América TV) logró el sueño de tener su vivienda propia, inmueble que presumió en un posteo que realizó en su cuenta personal de Instagram.

Lizardo Ponce en su nuevo hogar | Instagram

Lizardo Ponce, propietario de un departamento a estrenar

El cordobés de 35 años es tendencia por su presencia en los medios más prestigiosos de streaming donde trabaja como periodista en “Somos la casa”. Su presencia y llegada al público hizo que sea uno de los influencers más querido de los medios de comunicación, razón por la cual Lizardo Ponce logró instalarse en los diversos formatos audiovisuales ganándose legítimamente su espacio.

Años de esfuerzo y dedicación lo llevaron a que por fin tenga su recompensa: en las últimas horas, el versátil locutor firmó la escritura de su propia casa. “Este año cumplí uno de los sueños más grandes de mi vida y no entienden la felicidad que manejo al compartir esto con ustedes”, escribió en la famosa red social de la camarita junto a un carrusel de fotos donde se ve el interior del departamento.

Lizardo Ponce firmando la escritura | Instagram

“Después de mucho esfuerzo y trabajo, les presento mi propia casa y no puedo hacer otra cosa más que agradecerles a todos los que me acompañan hace tanto tiempo y se ponen contentos con estos logros que voy viviendo”, escribió feliz de la nueva etapa como propietario.

La amplia cocina de Lizardo Ponce | Instagram

Las fotografías mostraron una acogedora vivienda de dos pisos a estrenar. En la parte de arriba, se encuentra distribuida la habitación con un sofisticado piso de parqué y un amplio ventanal que permite la presencia de la luz natural y el baño todo amueblado. Bajando por la escalera, el influencer mostró la cocina con muebles oscuros que funcionan como contraste perfecto a los tonos claros de las paredes y el suelo. Si bien se puede observar que la obra sigue en marcha, lo cierto es que sólo faltan ajustar unos detalles de terminación en los ambientes que haría que en unas semanas el comunicador se mude definitivamente a su nuevo hogar.

Interior de la casa de Lizardo Ponce | Instagram

Con suma satisfacción, aunque rodeado de muebles embalados, perfiles, placas de Durlock y baldes de enduido y pintura, Lizardo Ponce se mostró sonriente y agradecido con su presente y su prometedor futuro en los medios. “No hay nada mejor que compartirlo con la gente que quiero. ¡Ahora empieza una nueva etapa y estoy muy muy feliz!”, concluyó radiante de poder lograr el sueño de muchos: tener materializado entre cuatro paredes el esfuerzo de muchos años de arduo trabajo.

NB