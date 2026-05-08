La receta de chipá relleno de Maru Botana ideal para combatir los días de frío: fácil y listo en 20 minutos

Maru Botana es una de las chefs más reconocidas de la Argentina y, desde hace años, conquista a miles de personas con recetas caseras, abundantes y fáciles de recrear en casa. Desde clásicos dulces hasta propuestas saladas, la cocinera suele compartir ideas ideales para reuniones familiares, meriendas o comidas reconfortantes para los días más fríos del año.

Maru Botana

En esta oportunidad, Maru Botana sorprendió con una versión XXL de chipá relleno que combina la clásica masa de harina de mandioca y queso con un detalle inesperado: jugo de naranja exprimido. El resultado es una preparación suave, húmeda y muy versátil que puede comerse sola o transformarse en un sándwich caliente con distintos rellenos.

Los ingredientes para preparar el chipá XXL de Maru Botana

La receta de Maru Botana mantiene el espíritu tradicional del chipá, aunque incorpora algunos detalles que le aportan más sabor y textura. El queso cremoso ayuda a lograr una masa mucho más húmeda y el jugo de naranja suma un toque fresco y aromático que equilibra perfectamente el conjunto.

Ingredientes:

100 g de manteca

4 huevos

700 g de harina de mandioca

700 g de queso cremoso

700 g de queso rallado

Jugo de 1 naranja exprimido

½ taza de leche a temperatura ambiente

Chipá de Maru Botana

Para el relleno

Jamón

Queso

Tomate

Palta

Cómo preparar el chipá relleno

El primer paso de la receta de Maru Botana es hacer una corona con la harina de mandioca sobre la mesada o en un bowl amplio. En el centro se agregan el queso rallado, el queso cremoso cortado en cubitos, la manteca, los huevos, el jugo de naranja y un chorrito de leche. Luego, se debe amasar muy bien hasta integrar todos los ingredientes y lograr una masa suave y húmeda, donde los quesos queden perfectamente incorporados.

Chipá relleno de Maru Botana

Una vez lista, se forman bollitos del tamaño deseado y se llevan a horno precalentado a 180 grados hasta que estén dorados por fuera. Cuando salen del horno, se dejan entibiar apenas y se cortan al medio para rellenarlos con jamón. Con esta receta, Maru Botana resuelve de manera fácil y práctica una opción ideal para los días de frío: un panificado casero, abundante y versátil que puede funcionar tanto para una merienda como para una comida rápida.