De Pampita a Barbie Simons, Maru Botana y Gege Neumann: todos los looks de uno de los eventos más top de la ciudad

Pampita, Barbie Simons, Maru Botana y Gege Neumann, deslumbraron con sus looks recientemente en uno de los eventos más top de la ciudad de Buenos Aires. La cita convocó a grandes figuras que acompañaron a Puli Demaria en la presentación de “Ride Free – Fly High”. El encuentro se convirtió en un escenario donde la moda y las tendencias se hicieron presentes en cada rincón.

De Pampita a Barbie Simons, Maru Botana y Gege Neumann: todos los looks de la presentación de “Ride Free – Fly High”

Puli Demaria fue la gran protagonista de la noche al presentar “Ride Free – Fly High” y celebrar la apertura de su nuevo espacio en La Aldea.

La DJ, actriz, diseñadora y empresaria reunió a figuras destacadas en un evento que combinó música, estilo y tendencias. La presentación de su colección Otoño-Invierno de calzado marcó un nuevo capítulo en su trayectoria. Entre los invitados se destacaron Pampita, Maru Botana, Gege Neumann, Nancy Pazos, Lara Bernasconi, Kayla Acuña, entre otros.

Pampita | Crédito: Prensa Puli.D

Pampita eligió un look sofisticado con impronta contemporánea. Llevó un abrigo largo en tono bordó oscuro confeccionado en símil cuero, que aportó estructura y protagonismo. Debajo, la modelo lució un vestido abotonado pegado al cuerpo que sumó un aire elegante; completó su elección con zapatos negros de taco alto.

Pampita | Crédito: Prensa Puli.D

Durante la presentación de “Ride Free – Fly High”, Barbie Simons se robó todas las miradas con un atuendo elegante con una base minimalista. Llevó una remera gris de manga larga y corte suelto, combinada con un pantalón negro palazzo que reforzó la estética relajada pero sofisticada. Sumó unas botas cortas en tono marrón, que aportaron estructura.

Barbie Simons | Crédito: Prensa Puli.D

En su llegada al evento, Puli Demaria se lució con un look de estilo moderno y elegante con detalles que aportaron personalidad. Llevó un vestido corto de manga larga en tono oscuro con textura brillante, que sumó protagonismo y sofisticación. El conjunto se completó con zapatos de taco alto en color negro, que resaltaron su elección.

Puli Demaria | Crédito: Prensa Puli.D

Pampita y Puli Demaria | Crédito: Prensa Puli.D

Entre los invitados, también se destacó la presencia de Maru Botana, quien asistió al evento con un atuendo con impronta moderna. Llevó un top sin mangas en tono marrón, superpuesto sobre una remera clara de manga larga que aportó contraste y textura. El conjunto se completó con un pantalón del mismo material y color.

Maru Botana | Crédito: Prensa Puli.D

Gege Neumann posó para las cámaras con un estilo otoñal con detalles que marcaron tendencia. Llevó un sweater tejido en tono beige con apliques en los hombros, acompañado por una falda corta marrón. El conjunto se completó con botas altas de cuero a juego, que reforzaron la estética de temporada. Como accesorio, sumó una cartera pequeña tipo bandolera en el mismo tono.

Gege Neumann | Crédito: Prensa Puli.D

El evento de Puli Demaria en La Aldea se consolidó como una cita clave en la agenda social, al reunir moda, música y estilo en un mismo espacio. La presentación de la colección Otoño-Invierno “Ride Free – Fly High” y la apertura de su tienda en Pilar ofrecieron un marco ideal para celebrar de una velada marcada por la creatividad.

Kayla Acuña

Lara Bernasconi | Crédito: Prensa Puli.D

Durante la noche, Sabrina Garciarena se inclinó por un estilo moderno y coordinado en tonos oscuros. Llevó un conjunto azul compuesto por un top corto, un pantalón de pierna ancha y una chaqueta suelta que aportó amplitud y movimiento. Como complemento, sumó un bolso que reforzó la estética contemporánea.

Sabrina Garciarena | Crédito: Prensa Puli.D

Nancy Pazos también asistió al evento con un vestido en tono verde oliva acompañado por una chaqueta ligera en color beige, que sumó contraste y estructura.

Nancy Pazos | Crédito: Prensa Puli.D

Por su parte, Robertito Funes Ugarte optó por un abrigo largo de símil piel en color negro con caída, que se convirtió en la pieza central de su look. Agregó también una camisa blanca con estampado que aportó contraste.

Robertito Funes | Crédito: Prensa Puli.D

Sin duda, Pampita, Barbie Simons, Maru Botana, Gege Neumann y todas las celebridades brillaron con sus looks en el evento de Puli Demaria. La presentación de su colección Otoño-Invierno y la apertura de su nuevo espacio en La Aldea, representa una nueva vitrina para la moda porteña.

VDV