Sofía Solá, la hija de Maru Botana, mostró cómo es su nueva vida en Barcelona: cansancio, su abuelo y una carta de su hermano

Sofía Solá está atravesando un torbellino de emociones desde su arribo a Europa. La hija de Maru Botana apareció en sus redes sociales y grabó un video en el cual contó cómo está viviendo el proceso de “adaptación” tras ir en búsqueda de sus sueños. En este contexto, explicó que, en la vorágine de los primeros siete días, se le sumó cansancio, con la nostalgia, en el cual la carta de su hermano y una imagen de su abuelo muerto se convirtieron en sus verdaderos tesoros.

La nueva vida de Sofía Solá en Barcelona

A pesar de que Sofía Solá se encuentra atravesando una de las etapas más importantes de su vida al integrar el staff de una agencia de modelos en el viejo continente, su aterrizaje en España se vio marcado por cambios estructurales en su vida. “Esta semana viví en modo vacaciones y bueno, estoy acá”, comenzó diciendo en un video que grabó para su cuenta de TikTok haciendo por primera vez su aparición pública del otro lado del océano.

Sofía Solá | Instagram

Ante esto, se mostró sumamente reflexiva y explicó el gran salto que dio al desprenderse del círculo materno. “Estoy súper feliz, pero de repente lo que fue mi vida hija de una familia, una chica de 20 años, de repente te estás ocupando de cosas que antes nunca te habías ocupado”, explicó mostrando las dos caras de ir en búsqueda de su autonomía financiera y el comenzar a trazar su rumbo en lo laboral. “Tu cabeza y tu cuerpo en sí están más cansados”, aseguró mientras complementó que está trabajando en uno de los locales gastronómicos de Maru Botana y también está afrontando un proceso hormonal generado por la menstruación.

Asimismo, habló de las dificultades de canalizar sus energías: “Estoy con ganas de hacer muchas cosas, estoy con muchas cosas y eso también me genera ansiedad”. No obstante, reconoció que este estado se le despertó debido a la falta de meditación y conexión con ella misma. “Hace tiempo que no meditaba. Volví a meditar hoy y ¡Uy, lo que lo necesitaba!”.

Habitación de Sofía Solá en España | Instagram

La habitación de Sofía Solá cargada de recuerdos y nostalgia

Tras haber expresado sus emociones ante su audiencia digital, Sofía Solá se dispuso a mostrar cómo está conformado su cuarto, donde el orden y la presencia de objetos cargados de significado conforman un eje central en su estado de ánimo. En un principio, la influencer mostró su peluche, un tierno conejito color gris al cual lleva a todos lados.

En esta línea, en el centro de su cama se destacó una fotografía de su abuelo que murió. “Yo lo amo, falleció hace unos años, y me los llevo a todos lados”, dijo con una sonrisa nerviosa. Finalmente, compartió su “pijamita súper cute” y una carta que le escribió su hermano. Esta última consistía en una pequeña pila de papel cuidadosamente sujeta por un listón de seda color dorado. Aunque no reveló el contenido de la misma, dejó en claro que esto representa un lazo de conexión con su familia, muy importante para ella en estos momentos.

Para dar por concluido su repaso en lo que respecta a sus primeros días en Barcelona, Sofía Solá compartió el outfit que eligió para transitar la temporada primavera-verano en el hemisferio norte, en el cual todavía se hace presente algunas temperaturas frías que la obligan a complementar sus looks con ropa de abrigo. Así, con la sonrisa y la espontaneidad que la caracteriza, la hija de Maru Botana da comienzo a un nuevo capítulo en su vida cargado de enseñanzas desde lo profesional, como así también desde lo personal.

NB