Así despidió Maru Botana a su hija, Sofía Solá, que se fue de la Argentina

La semana pasada, Sofía Solá anunciaba con bombos y platillos que dejaba el país para ir a “cumplir su sueño” en Europa. Luego de varios meses de introspección y búsqueda personal ordenando metas y objetivos, finalmente la influencer logró concretar uno de sus mayores anhelos: ser modelo en Barcelona. Por esta razón, este lunes 20 de abril, Maru Botana acompañó a su hija al aeropuerto internacional de Ezeiza y despidió a la joven, quien emprendió una nueva aventura.

La despedida de Maru Botana a su hija Sofía Solá

A través de sus historias de 24 horas de su cuenta personal de Instagram, Maru Botana reveló algunos de los detalles de la despedida a su hija en la sala de embarques. “Me voy a dormir una siestita antes de llevar a Sofi de vuelta al aeropuerto”, dijo la pastelera en un video casero recostada sobre su cama. Cuatro horas más tarde, sorprendió a sus seguidores con una imagen tan significativa como conmovedora: finalmente Sofía Solá se dirigía rumbo hacia el avión que la llevaría hacia el viejo continente.

Maru Botana, Sofía Solá | Instagram

El clip fue musicalizado con la canción A rodar mi vida, de Fito Páez. La creadora de contenido, por su parte, realizaba gestos de cariño -formó un corazón con sus dos manos y, después, realizó con sus dedos, un corazón coreano- hacia su mamá y su comunidad de más de 2 millones de seguidores. No obstante, al parecer, el viaje estuvo cargado de imprevistos. “Les cuento que todavía no salió el avión de Sofía. ¡Qué locura que no despegó Sofía!”, dijo la conductora mientras realizaba su rutina diaria de ejercicios en su casa.

Sofía Solá, hija de Maru Botana, viajó a Europa | Instagram

Maru Botana, sigue de cerca los pasos de su hija

A pesar de que Maru Botana se mantiene al margen de la vida de sus hijos mayores, la empresaria suele acompañarlos de cerca en cada paso que dan. En esta oportunidad, Sofía Solá, emprendió rumbo a sus nuevos intereses en el universo fashionista de alta costura. Tal es así que, en su cuenta de TikTok anunció que consiguió trabajo en Europa y se muda para cumplir su sueño.

Si bien la estadía en un principio son ocho meses, la experta en tendencias y vanguardias reveló que, en este verano del 2026, asistió a un casting vinculado con la moda y fue seleccionada. “Ahora me voy a vivir a Barcelona hasta agosto. No es mucho tiempo, es una prueba, pero para mí significa muchísimo. Es un paso enorme hacia un sueño que vengo construyendo hace años”, explicó visiblemente entusiasmada.

Así, siempre atenta a las necesidades de sus hijos, ya sea en lo que respecta a la logística de los traslados o cualquier cuestión que se presente, Maru Botana sigue estando presente. Esta vez, le tocó el turno a Sofía Solá de expandir sus alas e iniciar una nueva etapa lejos de su país natal, con la mirada puesta en crecer dentro del mundo de la moda y consolidar su carrera internacional.

NB