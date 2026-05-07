Sofía Solá mostró cómo es el local de Maru Botana en Barcelona

Sofía Solá que hace pocos días se instaló en España, ha causado revuelo en las redes sociales al compartir en TikTok su rutina en Barcelona, incluyendo una visita al restaurante de Maru Botana. Con más de 150.000 seguidores, su vlog de un día en la ciudad ha generado expectación entre sus fans.

Un día en la confitería de Maru Botana

Sofía Solá inició su día con energía en España, compartiendo en su cuenta de TikTok cómo comenzó con una rutina en el gimnasio y cómo preparó leche de almendra usando almendras que compró ese mismo día.

Sofía Solá y Maru Botana//Archivo

Luego, mostró su estilo con un look "pituquina", acompañado de una bufanda y un suéter que calificó como “hermoso”. La joven no perdió tiempo y se fue de compras, adquiriendo unos zapatos en una tienda local, mientras relataba su día con entusiasmo se acercó al local de Maru Botana, según comentó la joven fue "para subir contenido".

Sofìa Solá//TikTok

Qué reveló Sofía Solá en el local de Maru Botana

La sucursal del reconocido restaurante de Maru Botana, está ubicado en Carrer de Roger Llúria 114, en Barcelona. Allí Sofía Solá realizó contenido para sus redes sociales, en su carácter de influencer y mostró las nuevas torta de verano que venden en la franquicia que su madre tiene en España.

Torta de Maru Botana//TikTok

Sofía Solá presumió en su red social y en primer plano las deliciosas tortas de verano, se trata de una repostería súper dulce mezcladas con frutas. Estas delicias, tenían crema, merengue, dulce de leche y frutilla, fueron los protagonistas de las imágenes que mostró la hija de la cocinera.

La joven expresó su entusiasmo diciendo: “¡Miren lo que son!”, mientras mostraba las exquisitas tortas en detalle. Luego, en el mismo local, Sofía continuó tomando un café, mostrando a sus seguidores de TikTok la cálida experiencia que se puede vivir en la confitería de Maru Botana.