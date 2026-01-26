La tarde de playa y sol de Andrés Calamaro y Natalí Franco en Punta del Este: las exclusivas fotos

El amor también se toma vacaciones y Andrés Calamaro y Natalí Franco lo confirman desde las playas de Punta del Este, donde disfrutan de unos días de descanso, sol y romance absoluto. Lejos de los escenarios y del ritmo intenso que marcó el cierre de año del músico, la pareja se mostró relajada, cómplice y cada vez más enamorada.

Las imágenes hablan por sí solas: caricias, charlas al oído y momentos de ternura en plena arena esteña, mientras comparten un día de playa como cualquier pareja, aunque con el magnetismo inevitable de dos figuras reconocidas.

Romance a pleno sol en las playas de Punta del Este

El Salmón y su esposa eligieron uno de los destinos más clásicos del verano uruguayo para bajar un cambio y reconectar. Se los vio caminando por la playa, sentados bajo la sombrilla y compartiendo gestos de cariño sin preocuparse por las miradas alrededor.

La tarde de playa y sol de Andrés Calamaro y Natalí Franco en Punta del Este

Entre mates, descanso y conversaciones distendidas, Calamaro y Franco dejaron en claro que atraviesan un gran momento personal, consolidando una relación que combina bajo perfil, compañerismo y mucha química.

La tarde de playa y sol de Andrés Calamaro y Natalí Franco en Punta del Este

Los looks playeros de Andrés Calamaro y Natalí Franco

Fiel a su estilo sencillo y rockero, Andrés Calamaro apostó por un look total black, con remera negra, bermudas en tono verde oscuro y anteojos de sol, ideal para un día de playa relajado. Cómodo y sin estridencias, mantuvo su impronta clásica incluso en modo vacaciones.

Por su parte, Natalí Franco eligió un outfit bien veraniego y sporty chic: musculosa negra y short deportivo de River Plate, dejando en claro su costado descontracturado y canchero. Con el pelo recogido y sin exceso de accesorios, completó un look cómodo, fresco y funcional para disfrutar del calor.}

La tarde de playa y sol de Andrés Calamaro y Natalí Franco en Punta del Este

Las vacaciones llegan después de un cierre de año intenso para el músico. A fines de noviembre, Andrés Calamaro agotó tres funciones consecutivas en el Movistar Arena en el marco de su Agenda 2025 Tour, una gira que lo llevó por Latinoamérica y Europa con más de treinta shows.

La tarde de playa y sol de Andrés Calamaro y Natalí Franco en Punta del Este

Este verano en Punta del Este aparece como el equilibrio perfecto entre descanso, intimidad y disfrute, antes de retomar compromisos profesionales.

Es importante recordar que Calamaro y Franco se casaron por civil en enero de 2025, luego de dos años de relación, en una ceremonia íntima en Palermo acompañados por familiares y amigos cercanos. La boda se anunció apenas días antes y mantuvo el mismo perfil bajo que caracteriza a la pareja. Desde entonces, se muestran unidos y cómplices en cada aparición pública, y estas postales de verano en Uruguay refuerzan esa imagen.

Sol, mar, descanso y romance. Andrés Calamaro y Natalí Franco disfrutan de Punta del Este enamorados y sin apuro, confirmando que atraviesan uno de los momentos más plenos de su historia juntos.

Fotos: RS FOTOS

AM