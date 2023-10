Taína Gravier fue una de las presentes en el evento de Valeria Mazza que se llevó a cabo en el Hotel Hilton de Puerto Madero. La modelo presentó el lanzamiento del documental de su vida y muchos miembros de su círculo cercano dieron el presente. La adolescente de 15 años le dedicó una tierna canción.

La tierna canción que Taína Gravier le dedicó a Valeria Mazza por el estreno de su serie

"Valeria Mazza, un sueño dorado" es el nombre del documental de la trayectoria de la modelo hasta la actualidad. Se estrenará el 8 de octubre y se podrá ver en Paramount. "Llegó el día ¡Quiero compartir con vos una gran noticia, quiero compartir con vos mi historia!", escribió la rubia cuando lo comentó en sus redes sociales.

Reviviendo los backstage y las preparaciones, Valeria estuvo junto a su familia en una de las habitaciones del hotel para arreglarse en el lanzamiento. Se trató de una ceremonia íntima donde se destacaron los detalles más lindos de la vida de la rubia y se recordó sus logros en el modelaje internacional que le permitieron competir con grandes figuras europeas.

Taína, la única hija mujer de la modelo, busca seguir sus pasos y dejó en claro que es la persona a quien admira. Ambas comparten el amor por la ropa, los desfiles, la moda y los viajes. De esta manera, la joven quiso dedicarle una palabras a su madre mediante una canción, ya que también canta y toca el piano.

Gravier eligió la canción "Corazón partío" de Alejandro Sanz para plasmar todo lo que siente por su madre como su modelo a seguir. "¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partió?", se escucha en un corto video que compartió en su Instagram.

En el video se la pudo ver a Valeria Mazza muy emocionada por las palabras de su hija mientras la agarraba de la mano. Por su parte, su marido y sus hijos se encontraban detrás de Taína Gravier admirando a las mujeres de su familia.