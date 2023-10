Eliana Guercio cumplió 46 años el reciente 12 de octubre y su marido se encargó de sorprenderla en el momento de soplar las velitas. Sergio Romero le encargó una impresionante torta en forma de corazón con los colores de Boca.

La panelista no dudó en subir una foto en sus redes sociales, contenta con su torta xeneize. En la misma, le dedicó un tierno mensaje a su pareja: “Mi torta de cumpleaños. Gracias, familia hermosa, ¡los amo! ¡Sos todo, Sergio!”.

La llamativa torta que encargó Sergio Romero,

Por su parte, el arquero de Boca Juniors también le dedicó una publicación con fotos del festejo que realizaron en familia y escribió: "Mi vida, muy feliz cumple, reina. Te amo, loca. ¡Te amamos! ¡Espero que se te sigan cumpliendo todos tus deseos, corazón!”.

El cumpleaños de Eliana Guercio junto a su familia.

Pero eso no fue todo, ya que Eliana Guercio también mostró el resto de regalos que le hicieron tanto Sergio Romero como su familia. Entre los mismos, recibió un gran ramo de rosas rojas con su correspondiente dedicatoria.

¿Qué dijo Nazarena Vélez sobre Eliana Guercio?

Hace unos días, la actriz recordó en LAM la temporada en la que tuvo que trabajar con la esposa de Sergio Romero en la obra "No somos santas" en 2008. Sin embargo, la panelista no pareció tener el mejor recuerdo de su colega.

En el ciclo de América TV, Nazarena Vélez reveló sobre Eliana Guercio: “No era buena compañera. No se unía al grupo. Parecía que estaba haciendo un favor yendo a trabajar. Ella venía del grupo de Flor de la V, no teníamos buena onda. Seguramente ha cambiado. Tenía una cosa chocante y pedante”.

J.C.C