Revelaron la verdad detrás de la separación de Matías Martin y Victoria De Masi: “Ella estaba presa”

Matías Martin y la periodista Victoria De Masi habían presentado su separación como una ruptura en buenos términos, pero en las últimas horas nuevas versiones pusieron en duda esa historia. La encargada de abrir el juego fue Fernanda Iglesias, que en Puro Show reveló un trasfondo mucho más áspero y alejado del “cortamos bien” que en su momento compartió la escritora.

“Cuando se fue de la radio de Romina Manguel, Victoria no aguantó más y estalló en un llanto muy fuerte. Y en medio de eso dijo que estaba presa, o que se sentía presa. Fue un momento muy fuerte”, aseguró Iglesias. Según ella, lo que De Masi expresó públicamente no reflejaba lo que verdaderamente estaba viviendo en privado.

Qué se dijo luego de la separación de Matías Martin y Victoria De Masi

La confirmación de la ruptura había llegado tiempo atrás, cuando De Masi estuvo invitada a Radio con Vos. En medio de la entrevista, Manguel le mandó “un beso a su novio Matías Martin” y recibió como respuesta la confesión inesperada: “Hace unos largos meses ya que no soy más la pareja de Matías. Nos separamos. Cortamos bien, muy bien, es una gran persona, pero no estamos juntos”.

Esa aclaración sorprendió a muchos, pero lo que vino después dio pie a un verdadero culebrón. El propio Martin ninguneó a Manguel diciendo: “Pobre Victoria, habiendo tantos programas buenos tuvo que ir a ese, que… bue… pobre”. Más tarde, Yanina Latorre tiró más nafta al fuego al afirmar que Manguel y Martin “habían tenido algo”, lo que generó la furiosa reacción de la conductora radial, quien describió esa frase como “una patadita en el hígado”.

Matías Martin y Victoria De Masi

En ese marco, Iglesias volvió a encender la polémica: “Mi teoría es que Matías le dijo ‘no cuentes nada, no hables de mí, no digas nada’. Y otra información que tengo es que no la pasó nada bien con él. Fue muy difícil la relación, por suerte se terminó”, remarcó.

Incluso sumó el nombre de Natalia Graziano, la madre de los hijos de Martin: “Tampoco la habría pasado bien con Matías en los últimos momentos”, dijo, y señaló que el conductor habría tenido actitudes “machistas” que complicaron sus vínculos. Cuando Pampito quiso saber si esas tensiones podían estar relacionadas con infidelidades, Iglesias respondió de manera sugestiva: “Ponele… cosas que para una pareja no están buenas para la mujer”.

Matías Martin y Victoria de Masi

Así, lo que parecía una separación tranquila entre Matías Martin y Victoria De Masi, terminó convertido en un tema del cual salieron distintas versiones.





F.A