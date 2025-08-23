Así fue la historia de amor de Nancy Dupláa y Matías Martin

Nancy Dupláa y Matías Martin protagonizaron una de las parejas más comentadas, marcada por una historia de amor que dejó huella en el mundo del espectáculo argentino. Con carreras en pleno crecimiento, compartieron momentos clave, formaron una familia y atravesaron cambios que definieron sus caminos personales y profesionales.

La historia de amor entre Nancy Dupláa y Matías Martín

Nancy Dupláa y Matías Martin fueron una de las parejas más reconocidas del mundo del espectáculo argentino a fines de los años noventa. Ella, actriz en pleno ascenso tras el éxito de Montaña Rusa; él, periodista deportivo con fuerte presencia en radio y televisión. El cruce de sus caminos dio lugar a una historia de amor breve pero intensa.

Nancy Dupláa

La relación comenzó en 1998, cuando ambos atravesaban momentos de gran crecimiento en sus carreras. La química entre ellos fue inmediata y, en poco tiempo, se convirtieron en una pareja estable. Dos años después, en mayo de 2000, nació Luca, su único hijo en común. La llegada del bebé consolidó el vínculo, pero también coincidió con el inicio de una etapa que terminaría por modificar el rumbo de la pareja.

En ese mismo tiempo, Nancy Dupláa comenzó a grabar la tira Los buscas de siempre, donde compartió elenco con Pablo Echarri. La ficción, que se estrenó en enero de ese año, fue el escenario donde surgió una conexión que pronto trascendió la pantalla. Ambos actores tuvieron un acercamiento en escena y, con el correr de los meses, los rumores sobre un nuevo romance se hicieron cada vez más fuertes.

Matías, Luca Martin y Nancy Dupláa

La separación de la presentadora y Matías Martín se concretó poco tiempo después del nacimiento de Luca. Aunque en su momento evitaron dar detalles, con el paso de los años se supo que fue la actriz quien tomó la decisión de terminar la relación. Por su parte, el periodista atravesó el proceso con discreción alejado de las cámaras.

A pesar de la ruptura, ambos mantienen una relación cordial. En recientes entrevistas, el periodista reconoció que el vínculo con Nancy Dupláa se transformó con el tiempo en una relación de respeto y afecto. “Nos queremos, nos respetamos, nos aceptamos. Nos deseamos lo mejor unos a otros”, escribió en un posteo de Instagram con una imagen de los dos junto a Luca.

Nancy Duplaá

El reencuentro público de la expareja se dio en el ciclo radial que conduce Matías Martín en Urbana Play, a poco más de 22 años de su separación, donde la actriz fue invitada y su hijo participó detrás de cámaras. El momento generó revuelo en redes sociales, donde muchos recordaron la historia que los unió y la forma en que supieron transitar la separación.

Matías, Luca Martin y Nancy Dupláa

La historia de Nancy Dupláa y Matías Martin es parte de una etapa del espectáculo argentino que muchos recuerdan con cariño. Aunque su relación duró pocos años, dejó una relación marcada por la unión por su hijo Luca, que hoy tiene 25 años. Con el paso del tiempo, ambos demostraron que las diferencias terminaron por el bienestar del joven.

