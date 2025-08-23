Quién es Victoria, la nueva novia de Matías Martín que publicó los secretos de Karina Milei

Matías Martín confirmó su relación con Victoria De Masi, periodista y escritora que a mediados de 2025 publicó una investigación sobre Karina Milei. El libro, que revela aspectos desconocidos de la Secretaría General de la Presidencia, posicionó a la autora como una voz crítica en el análisis del poder.

Victoria De Masi, la novia de Matías Martín, escribió un libro sobre los secretos de Karina Milei

Matías Martín oficializó su vínculo con Victoria De Masi, periodista y autora que en 2025 lanzó una investigación sobre Karina Milei. La obra, centrada en la figura de la Secretaria General de la Presidencia, expone detalles poco conocidos de su vida, su trayectoria y consolidó a la joven autora como una referente en el análisis político contemporáneo.

Victoria De Masi

Nacida en Tierra del Fuego en 1982, la escritora tiene una trayectoria sólida en medios nacionales y una formación marcada por el periodismo de investigación. En 2024 publicó Karina, un libro que se adentra en la vida de la hermana de Javier Milei, figura clave en el armado político de La Libertad Avanza. La obra se convirtió en uno de los títulos más comentados del año.

“Con apenas ocho años, Karina Elizabeth Milei se sentaba en la tribuna de la canchita de Lugano para ver atajar a su hermano. Por su asistencia perfecta, se convirtió en la mascota del equipo”, escribe Victoria De Masi en el inicio del libro. A lo largo de sus páginas, la autora reconstruye el recorrido de una mujer que logró diseñar dos campañas electorales, sin formación política ni experiencia previa.

Victoria de Masi y Karina Milei

Cabe destacar que la publicación de la periodista no se limita a una mera biografía. En el libro, analiza el fenómeno político desde una perspectiva social y cultural, y describe cómo Karina Milei interpretó los cambios de época tras la pandemia. “Decodificó la demanda de una nueva forma de hacer política: del emprendedurismo al odio en las redes sociales, de la conexión íntima con los animales a la posverdad, de la caída de los discursos institucionales al derrumbe de la familia como núcleo organizador de la sociedad”, señala.

Mientras su trabajo como periodista sigue generando repercusiones, la relación con Matías Martín suma una nueva dimensión a su perfil público. El conductor confirmó el noviazgo con Victoria De Masi en una nota con LAM (América) en febrero del 2025, destacando la conexión personal y el respeto mutuo por sus trayectorias dentro del mundo periodístico.

Victoria De Masi, la nueva novia de Matías Martín, se consolidó en 2025 como una de las voces más comentadas del periodismo político. Su investigación sobre Karina Milei, publicada en el libro Karina, reveló aspectos poco conocidos de la Secretaria General de la Presidencia y marcó un punto de inflexión en su carrera como autora.

VDV