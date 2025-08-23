Nancy Dupláa y Matías Martin fueron una de las parejas más prometedoras que surgieron del ambiente artístico. Sin embargo, tras unos años de amor y el nacimiento de su hijo en común, la actriz y el periodista le pusieron punto final a su relación que es recordada hasta el día de hoy.

Después de 24 años se supo el verdadero motivo de la separación de Nancy Dupláa y Matías Martin

A finales de los '90, Nancy Dupláa comenzaba a despegar con su carrera como actriz mientras que Matías Martin se posicionaba en los medios participando de programas deportivos. Este gran momento profesional los llevó a conocerse y comenzar una historia de amor que avanzó a pasos agigantados.

Debido al cariño que ambos habían cosechado en el público, se convirtieron en una de las parejas más reconocidas. Dos años después del inicio de su vínculo amoroso, Nancy Dupláa y Matías Martin se convirtieron en padres de su primer hijo en común: Luca. Un año después, lo que parecía marchar sobre ruedas terminó de manera inesperada y en medio de polémicas versiones que señalaban a Pablo Echarri como "el tercero en discordia".

Nancy Dupláa y Matías Martin junto a Luca, su hijo en común.

A los meses, la artista apostó a su nuevo noviazgo con el actor, a quien había conocido durante la tira "Los buscas de siempre", y todo indica que fue ella quien decidió separarse del periodista porque se enamoró de su compañero de trabajo. De hecho, en abril de 2024, tras mantener silencio sobre esta cuestión, le dedicó unas sentidas palabras a la madre de su hijo mediante un posteo en su cuenta de Instagram: "Mirarnos a los ojos y saber que no nos debemos nada. Nos queremos, nos respetamos, nos aceptamos. Nos deseamos lo mejor unos a otros. Se siente y creo que se nota".

El reencuentro de la expareja se dio durante el ciclo radial que conduce Matías Martín en Urbana Play, donde también estuvo Luca detrás de cámaras siendo testigo de este momento tan especial, y generó revuelo en las redes sociales, donde recordaron que la ruptura se debió al "flechazo" inmediato que hubo entre Nancy y Pablo.

Nancy Dupláa

En aquel entonces, Echarri se encontraba recién separado de Natalia Oreiro, quien en 2001 se casó con el músico Ricardo Mollo, y también quedó cautivado por su colega. Tal es así que, lo que muchos pensaban que sería algo pasajero, terminaron casados y consolidando su matrimonio con la llegada de dos hijos en común: Morena, la joven que nació en 2003, y Julián, nacido en 2010.

Nancy Dupláa y Pablo Echarri

Matías Martin, por su parte, también se dio otra oportunidad en el amor y supo superar la familia que no fue con su ex. En 2005, el conductor conoció a Natalia Graciano, se casó con ella y tuvieron dos hijos: Mía y Alejo. Sin embargo, tras 20 años juntos, en diciembre de 2023 blanquearon su ruptura.

A principios de este 2025, el comunicador reveló que está con la periodista Victoria De Masi, quien editó un libro sobre Karina Milei, la hermana y mano derecha de Javier Milei, presidente de la Nación, y contó enamorado en una nota que brindó a LAM: "Me cuesta mucho la etiqueta (de novios), siento que me acabo de separar. Sí, estoy en pareja y estoy contento”.

Matías Martin y Victoria De Masi

De esta manera, después de 24 años de especulaciones y rumores, se supo que el verdadero motivo de la separación de Nancy Dupláa y Matías Martin fue que la actriz se enamoró de Pablo Echarri durante el rodaje de una ficción y decidió apostar por su romance con él.