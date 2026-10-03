Así fue la segunda despedida de soltera de Lali Espósito: bingo musical, familia y una torta especial

Lali Espósito atraviesa semanas cargadas de acontecimientos tanto en lo profesional como en su vida personal. Mientras avanza hacia su casamiento con Pedro Rosemblat, la cantante volvió a hacerse un espacio para reunirse con algunas de las personas que forman parte de su círculo más cercano.

Poco más de un mes después del viaje que realizó a Brasil con un reducido grupo de amigas, la artista volvió a ser protagonista de un encuentro organizado especialmente para ella. Esta vez, la celebración se desarrolló en Buenos Aires y tuvo una impronta diferente, con la presencia de su mamá, amigas, una importante propuesta gastronómica y varios detalles relacionados con los gustos de la futura novia.

Así fue la segunda despedida de soltera de Lali Espósito

La celebración se llevó a cabo el viernes 2 de octubre y algunas de las imágenes comenzaron a conocerse a través de las redes sociales de las invitadas. Mery del Cerro fue una de las encargadas de mostrar parte de la intimidad del festejo, donde el grupo disfrutó de una cena y diferentes actividades preparadas para la ocasión. A diferencia del primer encuentro, que tuvo como escenario Río de Janeiro y estuvo centrado principalmente en sus amigas, esta nueva reunión sumó también a María José “Majo” Riera, la mamá de Lali Espósito, quien quedó registrada en una de las fotografías tomadas durante la noche.

Majo Riera, la mamá de Lali, presente en la despedida de soltera de su hija (Instagram)

En la imagen, Majo posa dentro de la cocina junto a otra de las mujeres presentes. Delante de ellas puede observarse una extensa mesa con diferentes preparaciones que formaron parte del menú. La gastronomía tuvo un lugar destacado dentro de la celebración, con platos salados y una amplia variedad de postres distribuidos a lo largo del espacio. Las fotografías permiten observar distintas ensaladas, vegetales, panes y preparaciones calientes, además de una mesa dulce especialmente abundante. Entre los postres aparecen pequeños flanes acompañados por dulce de leche, una pavlova cubierta con frutas y otras opciones individuales destinadas a las invitadas.

Uno de los detalles más llamativos estuvo relacionado directamente con la protagonista. Las personas encargadas del servicio utilizaron remeras blancas con la frase “Me enamoré, taradas”, una expresión asociada a la intérprete que fue incorporada a la estética elegida para la noche. Esta frase la utiliza antes de cantar 1amor, tema viralizado en la última semana tras la participación de Tini Stoessel en el último recital de la artista.

El bingo musical que prepararon para Lali Espósito

Entre las imágenes en la despedida de soltera de Lali Espósito compartidas apareció un bingo musical personalizado con la fecha 2/10/26, uno de los juegos especialmente preparados para la segunda despedida de soltera. En lugar de los tradicionales números, los cartones incluían imágenes de diferentes artistas nacionales e internacionales. César Banana Pueyrredón, Fabiana Cantilo, Jennifer Lopez, Luis Miguel, Madonna, Daniel Agostini, Jambao, La Nueva Luna, Paulina Rubio y Rubén Rada fueron algunos de los nombres incluidos.

El bingo usado en la despedida de soltera de Lali, con una típica frase de la artista en sus conciertos

La selección también incorporó a Azúcar Moreno, Chayanne, Karol G, Soledad Pastorutti y Vilma Palma e Vampiros. La combinación de estilos y generaciones convirtió al juego en uno de los detalles más particulares de la noche, con distintos referentes de la música como protagonistas. El cartón estaba además intervenido con corazones, rayos, notas musicales y fotografías, mientras en uno de sus márgenes podía leerse nuevamente la frase “Me enamoré, taradas”. De esta manera, hasta uno de los juegos de la noche quedó atravesado por referencias vinculadas con el universo de la compositora.

La torta especial de la despedida de Lali Espósito

La mesa dulce de Lali Espósito tuvo otro elemento que rápidamente llamó la atención en las imágenes. Una extensa torta rogel fue presentada con numerosas cintas blancas distribuidas sobre su superficie, siguiendo una de las tradiciones más conocidas de las celebraciones previas a una boda. En este juego, las cintas están pensadas para que cada invitada elija una y tire de ella para descubrir qué elemento se encuentra en el extremo. Una de las cintas suele esconder un anillo, y la tradición indica que quien lo encuentra será simbólicamente la próxima en casarse.

Los preparativos dulces en la despedida de soltera de Lali Espósito

El rogel estaba acompañado por otros postres preparados para la ocasión, entre ellos una gran pavlova con crema y frutas. La mesa dulce completó así una propuesta que combinó comida, juegos y varios detalles personalizados alrededor de la futura novia.

La celebración en Buenos Aires llegó poco más de un mes después de una primera despedida en Río de Janeiro, donde la cantante viajó junto a un reducido grupo de amigas, entre ellas Mery del Cerro, Cande Vetrano y Justina Bustos. Durante aquella escapada, la artista compartió distintas postales del viaje y se mostró con anteojos que llevaban la palabra “BRIDE”. A diferencia de ese festejo, centrado principalmente en sus amigas, esta segunda edición también contó con la presencia de su mamá.

Ahora, Lali Espósito volvió a reunir a sus afectos antes de su boda con Pedro Rosemblat. Con un bingo musical, una mesa preparada especialmente para la ocasión, la presencia de Majo Riera y una torta vinculada con una de las tradiciones de las despedidas, la artista sumó un nuevo festejo en la previa de su casamiento.