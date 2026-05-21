Las lámparas de "gajos" con las que Juana Repetto elevó la deco de su living

Juana Repetto encontró en su hogar el escenario ideal para llevar a cabo su faceta como creadora de contenido y también su maternidad. A diario, la influencer enciende la cámara de su celular y abre las ventanas de su casa a su comunidad digital. Entre las postales que desplegó en su cuenta personal de Instagram, se pueden apreciar algunos detalles de la deco que eligió. Entre ellas se destacan elementos llamativos tales como las lámparas “gajos” con las que elevó su living-comedor.

Juana Repetto apuesta a un diseño minimalista escandinavo

Juana Repetto apuesta a la funcionalidad de los ambientes como una condición sine qua non. Para ello, creó una deco minimalista escandinavo para preservar la calidez de su hogar y resaltar el diseño en algunas piezas centrales. Así se lo pudo apreciar mediante la difusión de una foto en la que su hijo Toribio estaba estudiando junto a una compañera en el living de su casa.

Toribio y su compañera estudiando en el living de la casa de Juana Repetto | Instagram

En la postal, se ve cómo la artista apostó por la iluminación tenue, los tonos neutros y la presencia de madera natural conforman un espacio pensado al detalle. En este marco, la presencia de ambientes amplios favorece no sólo la libre circulación por el interior, sino que, además lo fusiona visualmente. Tal es así que pensó un living-comedor con personalidad propia.

De un lado colocó una mesa maciza de madera y sillas de la misma textura con respaldos circulares; todo en color marrón claro. En uno de los laterales, sobre la pared, ubicó un mueble de madera con puertas de mimbre y algunos objetos decorativos pensados al detalle para no recargar el ambiente. No obstante, para romper con la estructura rígida, colocó dos lámparas “galos” colgantes que se convirtieron en las verdaderas protagonistas.

Las mismas están compuestas por varios paneles curvos superpuestos conforman una ilusión óptica de una flor o de un cítrico. Además, su estructura en tono beige y la luz cálida que emite generan un efecto de calidez y tranquilidad.

El living de Juana Repetto | Instagram

La mezcla de estilos de la casa de Juana Repetto

En la otra área, se puede observar cómo Juana Repetto creó un living amueblado con amplios sillones en tono gris oscuro que contrarrestan con el clima cálido de la “zona comedor”. Pero, ambas están conectadas por un techo de hormigón que aporta un toque industrial moderno, mientras que las cortinas amplias y suaves equilibran el espacio y le dan una impronta contemporánea. Además, la mesa de madera grande ubicada en el centro de la escena refuerza la idea de una vivienda funcional ideal para la crianza de tres niños chiquitos.

La presencia de un gran cuadro abstracto apoyado delicadamente sobre la cómoda y los dos candelabros le aportan una pincelada vintage, sin quebrar la estructura integral y sin quitarle el protagonismo a las dos enormes lámparas gajo que eligió la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto para resaltar este rincón tan utilizado en el día a día.

Mientras Juana Repetto ponía el foco en la constancia y en la disciplina de su hijo Toribio quien estudiaba para una prueba, algunos seguidores se centraron en la estética de un ambiente minimalista escandinavo, destacando las dos lámparas colgantes en forma de “gajo”. Así, casi sin proponérselo, la influencer dejó en claro que sigue de cerca las últimas tendencias en materia de deco de interiores con dos elementos tan llamativos como funcionales, ideales para crear un espacio con impronta visual bien marcada.