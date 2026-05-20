Juana Repetto preocupó al revelar el agotamiento mental que vive: "Estoy con cien frentes abiertos"

Juana Repetto volvió a mostrarse genuina y sin máscaras en sus redes sociales. La actriz, madre de tres hijos, Toribio de 9 años, Belisario de 4 y Tioteo, que es apenas un bebé de solo 3 meses, compartió un video en el que aparece cocinando y reveló el agotamiento emocional que está viviendo.

En dicha grabación de redes sociales, la hija de Nicolás Repetto aparece en la cocina mezclando ingredientes en una olla, pero en un momento, accidentalmente golpea la cuchara contra el borde, provocando un ruido que la distrae por completo. Sin dudarlo, pregunta “¿Quién es?”, como si alguien hubiera tocado la puerta, un gesto que fue acompañado por música melancólica y que capturó de manera sencilla pero efectiva su sentir de cansancio.

Juana Repetto admitió su cansancio físico y emocional

A través de sus redes sociales, Juana Repetto hizo una reflexión irónica sobre su experiencia, escribiendo “Funciono perfecto con 4 horas de sueño…”, en referencia a las largas jornadas de trabajo, cuidado de sus hijos y las demandas cotidianas que enfrenta día a día. La frase, cargada de humor, revela también una realidad más profunda: la falta de descanso y el desgaste que implica la maternidad en su totalidad, un tema que muchas madres pueden entender y empatizar.

Juana Repetto//Archivo

Luego, en una publicación más extensa, Juana fue aún más sincera acerca de su estado emocional. “Así de quemada o más? Posta estoy en un momento en el que no me da el cerebro, estoy con cien frentes abiertos y no logro cerrar ninguno, pero mientras abro más… quemada es poco!”, expresó, dejando en claro que atraviesa un momento de saturación y agotamiento mental.

Juana Repetto y sus hijos//Instagram

Juana Repetto lanzó una confesión final

A pesar del degaste, Repetto explicó que, aunque enfrenta momentos de cansancio, lo hace desde un profundo amor y gratitud por sus hijos, su trabajo y las personas que la acompañan en su camino. “Feliz y agradecida siempre. Primero por mis hijos y poder compartir con ellos y después por supuesto con el laburo y ustedes que son parte fundamental”, manifestó la famosa con sinceridad.

Juana Repetto y sus hijos//Archivo

La artista dejó en claro que mantiene una actitud positiva y busca encontrar momentos de alegría en medio del caos. Para ella, el equilibrio entre la vida personal y profesional es una tarea constante, pero esencial para su bienestar. En este contexto, Juana Repetto cerró su reflexión con un toque de humor y optimismo, intentando aliviar la carga del día a día. “A pasarla con humor y alegría”, afirmó, demostrando que, incluso en los momentos difíciles, la actitud positiva puede marcar la diferencia.