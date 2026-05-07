Juana Repetto mostró la particular forma de dormir de su bebé

Entre su trabajo como creadora de contenidos y las frecuentes recomendaciones que realiza de acuerdo a las experiencias vividas, Juana Repetto comparte a diario en redes sociales diversos momentos de su maternidad. Tras la llegada de su tercer hijo Timoteo -fruto de su desliz con Sebastián Graviotto-, la hija de Reina Reech, muestra su día a día atravesando distintos aspectos de la crianza como mamá de niños chiquitos. En esta oportunidad, la influencer sorprendió a sus más de 1,8 millones de seguidores por la particular forma de dormir de su bebé.

Juana Repetto enterneció a todos con una postal de Timoteo

En medio de una seguidilla de historias donde hablaba sobre productos de belleza facial y distintos hábitos de su rutina diaria, Juana Repetto decidió hacer una pausa para mostrar una escena que la sorprendió incluso a ella misma. En las imágenes se podía ver a Timoteo descansando dentro de su cochecito, cuidadosamente tapado para protegerlo de las bajas temperaturas, mientras dormía profundamente.

Juana Repetto y su hijo Timoteo | Instagram

Sin embargo, hubo un detalle que llamó particularmente la atención: el bebé tenía uno de sus ojos entreabiertos mientras emitía una respiración entrecortada, similar a un pequeño ronquido. Sorprendida y enternecida por la situación, la influencer escribió junto al video: “O sea… así duerme”.

El diario íntimo de Juana Repetto

Desde el nacimiento de Timoteo el pasado 19 de febrero, Juana Repetto convirtió sus redes sociales en una especie de diario íntimo sobre la maternidad. Allí expone con naturalidad las exigencias de criar a niños pequeños, los desafíos cotidianos y también los momentos más emotivos que atraviesa junto a su familia. Lejos de mostrar una crianza idealizada, la actriz suele compartir tanto el cansancio como las situaciones inesperadas que aparecen en el día a día, algo que sus seguidores valoran por la honestidad con la que se expresa.

Timoteo, hijo de Juana Repetto | Instagram

En esta oportunidad, el detalle del ojo entreabierto de Timoteo y esa respiración similar a un ronquido despertaron todavía más curiosidad debido a la tranquilidad absoluta con la que el bebé continuaba descansando. Mientras la cámara enfocaba de cerca su rostro, el pequeño permanecía completamente ajeno a la sorpresa que generaba la escena. La situación, lejos de preocupar a la actriz, pareció causarle gracia y ternura, motivo por el cual decidió registrarla y compartirla con quienes siguen de cerca cada etapa de su maternidad.

La presencia constante de sus hijos en las publicaciones también refleja el fuerte vínculo que mantiene con su comunidad digital. A lo largo de los años, la influencer logró construir un espacio donde combina humor, anécdotas personales y reflexiones sobre la crianza, convirtiéndose en una voz muy escuchada entre madres jóvenes. Por eso, cada nueva historia o publicación relacionada con sus tres herederos suele tener una gran repercusión y generar cientos de respuestas inmediatas entre quienes siguen sus contenidos a diario.

Una vez más, Juana Repetto logró transformar una simple acción diaria en un momento viral cargado de espontaneidad y ternura. Con naturalidad y sin filtros, la actriz volvió a mostrar una faceta íntima de su vida familiar y dejó en evidencia que siempre hay lugar para reírse de esas pequeñas rarezas que convierten la crianza en una experiencia tan impredecible como entrañable.

NB