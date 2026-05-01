Juana Repetto mostró el terrible accidente que sufrió su hijo, Belisario

Juana Repetto no duda en darles un lugar de importancia a sus tres hijos, en sus redes sociales. Ella no solo es influencer de lifestyle, sino que también da consejos a mamás solteras para sobrellevar las diferentes etapas de sus menores. Es así como revela todos los detalles del día a día, incluso los momentos de preocupación. En las últimas horas, sus seguidores quedaron atentos cuando ella reveló que Belisario, el hijo del medio, había tenido un terrible accidente que lo tuvo que llevar hasta el hospital.

El terrible accidente de Belisario, el hijo de Juana Repetto

El terrible accidente de Belisario, el hijo de Juana Repetto

Los hijos de Juana Repetto, Toribio, Belisario y Timoteo, se llevan la atención de los seguidores de su mamá, al ser protagonistas de los momentos más tiernos y divertidos de su vida. Es así como se sabe todos los detalles de sus días, e incluso las situaciones preocupantes que viven. En las últimas horas, ella se mostró en la guardia, junto al bebé y al hijo del medio. Allí dio a conocer que Belisario había tenido un terrible accidente doméstico, que generó una ola de mensajes por parte de sus seguidores.

Si bien la influencer lo mostró sonriendo y aseguró que se encontraba bien, le pidieron explicaciones de lo que había ocurrido. En un video, el pequeño mostraba una lastimadura en su frente, y ella escribió: "Ayer Beli se golpeó con una hamaca de madera maciza muy pesada y me sugirieron una placa. Por suerte, todo perfecto". Sus seguidores no tardaron en enviarle mensajes de fuerza, y quedaron sorprendidos cuando la influencer llevó tranquilidad al mostrar la reacción de su pequeño.

La divertida reacción de Belisario: el nuevo deporte que eligió tras el accidente

El terrible accidente que vivió Belisario llevó preocupación a los seguidores de Juana Repetto y a ella misma. En sus historias de Instagram, compartió el minuto a minuto de cómo su pequeño fue mejorando, a pesar del golpe. Lejos de lo que muchos se esperaban, él no sufrió el momento; por el contrario, decidió unirse a un nueva actividad.

Fuera del colegio, Belisario eligió un nuevo deporte para practicar, e irónicamente comenzó a practicarlo luego del accidente en su casa. "Y justo hoy, le pintó empezar rugby", escribió la influencer, junto a una postal de su hijo en el campo de juego y junto a sus nuevos compañeros. Sus seguidores se rieron de la situación, y le dejaron divertidos comentarios al respecto, mientras se relajaban al ver que él se encontraba bien.

La divertida reacción de Belisario

Juana Repetto le da la importancia a sus tres hijos en sus redes sociales, mientras da consejos a madres solteras sobre cómo sobrellevar cada situación que se vive. La influencer generó preocupación al mostrar el terrible accidente que sufrió Belisario, pero llevó tranquilidad y risas cuando dejó en claro que él se encontraba bien y listo para empezar una nueva aventura: es decir, un nuevo deporte para conocer a sus amigos y darlo todo en la cancha.

A.E