Juana Repetto mostró la impactante imagen de hernia que tiene su bebé: "Eso es el intestino"

Juana Repetto mostró en sus redes una imagen que impacta a simple vista: la panza de Timoteo, el bebé que tuvo junto a Sebastián Graviotto, con un bulto muy visible en la zona del ombligo. Mientras grababa, ella misma explicó de qué se trataba. “Así se ve una hernia umbilical, ¿pueden creer que también tenemos hernia umbilical? Es impresionante, ¿vieron? Yo ya me acostumbré, eso es el intestino”, contó.

Juana Repetto mostró sin filtro la hernia umbilical de Timote

El video llamó la atención justamente por eso: por la forma directa en la que Juana Repetto decidió mostrar algo que impresiona. No hubo alarma, sino la tranquilidad de alguien que ya había pasado por una situación parecida. Hace pocas semanas, la actriz había contado que Timoteo debió ser operado por una hernia inguinal con apenas un mes y medio. En este caso, sin embargo, no se trataría de lo mismo, ya que lo que mostró ahora fue una hernia umbilical.

Juana Repetto junto a su hijo Timoteo.

No fue, además, la primera vez que atravesaba una situación de este tipo con sus hijos: su segundo hijo, Belisario Graviotto, también había sido intervenido por una hernia inguinal aunque, en su caso, a los dos años de edad. Según explicó entonces, la cirugía salió bien y el bebé pudo volver a su casa, aunque todo estuvo marcado por la angustia lógica de ver a un a su pequeño pasar por quirófano. En ese contexto, también se había detallado que las hernias en bebés pueden aparecer como un bulto visible y que, en algunos casos, requieren cirugía para evitar complicaciones.

Juana Repetto y la explicación detrás del bulto en el ombligo

La hernia umbilical aparece cuando el orificio de la pared abdominal por donde pasaba el cordón no se cierra por completo después del nacimiento. Eso hace que una parte del intestino o del tejido interno empuje hacia afuera y forme ese relieve en el ombligo, que suele notarse más cuando el bebé llora o hace fuerza. En la mayoría de los casos, no implica una urgencia y muchas veces no causa dolor, corrigiéndose sola con el crecimiento.

La cirugía suele indicarse solo si no se resuelve con el tiempo, si genera molestias o si aparece alguna complicación. Por eso, aunque la foto resulte impactante, no necesariamente es un cuadro de gravedad. Con ese video, Juana Repetto volvió a mostrar una situación muy concreta de su día a día con su hijo, no desde la preocupación, sino con la experiencia de alguien que ya pasó por algo parecido.