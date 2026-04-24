Juana Repetto le cortó ella misma el pelo a su hijo y mostró el gran resultado

Fiel a su estilo espontáneo y a compartir cada detalle de la crianza de sus hijos, Juana Repetto sorprendió a sus seguidores con una sesión de peluquería casera que terminó de la mejor manera. En esta oportunidad, el protagonista fue Belisario, quien decidió que ya era momento de un cambio de imagen y le hizo un pedido muy especial a su mamá.

De la cartuchera al pelo: el look que Juana Repetto le improvisó a su hijo

A través de un video en sus historias de Instagram, Juana Repetto mostró el "detrás de escena" de la transformación. “Se quiere cortar el pelo... quiere que se lo corte yo”, explicó la actriz mientras se la veía lista para el desafío. Lo que más llamó la atención no fue solo la iniciativa, sino el objeto elegido para la tarea: un útil escolar que suele estar en cualquier cartuchera. "La tijera de la librería", confesó Juana con humor.

Juana Repetto junto a su hijo, Belisario Graviotto.

Con Belisario sentado muy tranquilo a la mesa, rodeado de sus ladrillos de juguete, Juana puso manos a la obra. “Mirá para allá, así derecho, normal”, le indicó para tratar de que el corte saliera lo más parejo posible. A pesar de los nervios de cualquier madre que se enfrenta a una melena llena de rulos, que ya de por sí son traicioneros a la hora de pasar la tijera, Juana se animó a dar el primer tijeretazo con firmeza.

Un resultado impecable: así quedó el hijo de Juana Repetto tras el cambio de look casero

El pequeño se tomó el cambio de look con la mejor actitud. Al ver que el pelo caía, se mostró entusiasmado con el proceso. Tanto fue así que, cuando Juana le preguntó si le gustaba cómo estaba quedando, Belisario fue por más: “¡Más!”, pidiendo que le sacara más cantidad. Ante la insistencia de su hijo del medio, Juana dudó por un segundo entre las risas y la precaución: “¿Más corto? ¡Ay, no quiero!”, confesó, con miedo de pasarse de la raya y terminar con un resultado difícil de arreglar.

Lo cierto es que, a pesar de la improvisación, el resultado fue impecable. Lejos de los cortes desparejos que suelen quedar en las peluquerías caseras, el nene terminó con un look renovado que mantiene la onda de su melena pero mucho más controlada. Juana Repetto demostró que con un poco de coraje se puede lograr un gran resultado, mostrado que no siempre hace falta un salón profesional para un buen cambio de imagen.