A tres semanas de haberse convertido en mamá por tercera vez, Juana Repetto volvió a su habitual presencia en redes sociales. Esta vez lejos de las campañas publicitarias, la influencer respondió a sus seguidores preguntas que le realizan, incluso las más incómodas e íntimas. Fiel a su estilo disruptivo y libre de prejuicios y tabúes, resaltó una pregunta que se hacen varios de los cibernautas: “¿Sebastián Graviotto se preocupa de Toribio también cuando está o sólo de sus hijos?”.

Juana Repetto, una mamá todo terreno

Desde que era muy chica, Juana Repetto soñó con ser madre. Esto la llevó a tomar la decisión de gestar su primer embarazo a través de inseminación artificial. Es así que, en 2016 nació Toribio. "Esto se llama familia monoparental. La decisión la tomé yo y tiene nombre y apellido: madre soltera por elección", dijo la hija de Reina Reech en su momento. No obstante, tres años después, en 2019, oficializó su noviazgo con Sebastián Graviotto. Un año más tarde se casaron y llegó Belisario, el primer hijo de la pareja: Belisario.

Juana Repetto junto a sus hijos | Instagram

Desde ese entonces, la actriz logró crear una familia ensamblada donde la vida familiar y los viajes no faltaban. En cada una de las postales, se los pudo ver funcionando como una familia súper unida, incluso el mismo Graviotto trató desde siempre a “Toro” como un hijo más. Sin embargo, al separarse la pregunta que quedó resonando en el imaginario de toda su comunidad digital es qué iba a pasar entre Sebastián y Toribio ya que el niño no tiene lazo sanguíneo con el papá de sus hermanitos. Ante esto, la creadora de contenidos fue contundente y respondió sin rodeos.

La tajante respuesta de Juana Repetto sobre la relación de Toribio y Graviotto

Luego de explicar sus rutinas de organización como madre con hijos en diferentes etapas del desarrollo y escolarización, Juana Repetto respondió con firmeza acerca del vínculo que tiene su Toribio con Sebastián Graviotto. “¿Seba se preocupa de Toro también cuando está o sólo de sus hijos?”, interrogó una usuaria. “Recontra sí”, exclamó ella.

Acto seguido, procedió a explicar cómo llevan a cabo las dinámicas de crianza. “Se ocupa muchas veces de Toro aunque no están involucrados los más chiquitos. Va a sus actos, actividades y demás…”, señaló. Asimismo, destacó el rol de la familia paterna y en el amor que les trasmiten a todos sus herederos por igual. “Él y toda su familia lo tratan como uno más. Cosa que valoro con el alma y agradezco enormemente”, expresó.

Explicación de Juana Repetto | Instagram

De esta manera, Juana Repetto abrió una fibra de lo más íntima para ella y su primogénito, dejando en claro que, aunque ya no estén unidos sentimentalmente con Sebastián Cravioto, el amor por sus hijos sigue estando intacto. “Sebastián está ahora dos veces por semana. Nos estamos reorganizando porque acaba de volver, pero los busca a los chicos uno por el colegio dos veces por semana. Ahora algún día del fin de semana van a estar con él también”, explicó poniendo fin a las especulaciones acerca del vínculo entre su ex y los tres pequeños retoños.

NB