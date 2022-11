Las fotos de Chris Hemsworth de las que todos hablan

Chris Hemsworth se convirtió en uno de los referentes de la moda en Hollywood. Su estilo y encanto lograron traspasar la pantalla y los flashes, convirtiéndolo en uno de los favoritos de los amantes del mundo fashion.

Por eso, marcas líderes como Hugo Boss, lo eligieron para que las representara. En esta oportunidad, el artista protagoniza entonces la nueva campaña de la fragancia Bottled Parfum de la firma y las imágenes causaron furor.

Chris Hemsworth.

BOSS Parfums presenta BOSS Bottled Parfum y Chris Hemsworth lidera la promoción. Se trata de una fragancia intensamente masculina que transmite una fuerza y un carisma extraordinario. La composición amaderada-ambarina aporta una riqueza y una textura excepcionales.

El nuevo BOSS encarna el lema "Be Your Own BOSS" en cada paso. Los aceites de mandarina picante y de incienso se mezclan en las notas de salida, que conducen a un noble corazón de raro hormigón de lirio y a un acorde de raíz de higuera.

Chris Hemsworth.

En cuanto a la estética, el frasco de BOSS Bottled -reconocible instantáneamente-, está lacado en negro ahumado, con una tapa en color negro cepillado para esta nueva edición, mientras que el envase exterior negro mate completa la impresión llamativa. La marca en oro hielo aporta un toque final elevado.

Chris Hemsworth, imagen global de la franquicia BOSS Bottled, protagoniza una audaz campaña para marcar el inicio de este nuevo capítulo, expresando la fuerza interior de cada BOSS.

Chris Hemsworth.

Para la campaña, Chris Hemsworth lució dos looks. Uno en tonalidades marrones, más urbano o de día, y el otro en negro, reflejando de esta manera un halo de misterio.

Sin dudas, la nueva campaña de Hugo Boss, dará que hablar por mucho tiempo.