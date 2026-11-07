Las fotos de la primera salida de soltero de Emanuel Ortega tras separarse de Julieta Prandi

Después de varias semanas de exposición por su separación de Julieta Prandi, Emanuel Ortega tuvo su primera salida de soltero. El cantante y productor musical fue fotografiado durante una cena con el empresario Gaby Álvarez en Italpast, el restaurante del hotel Faena, en Puerto Madero. Más tarde, se trasladó a The Library Lounge, donde recibió la visita de sus hermanos, Julieta y Martín Ortega.

Emanuel Ortega tuvo su primera salida de soltero tras separarse de Julieta Ortega

Todas las fotos de la primera salida de soltero de Emanuel Ortega

Las fotos de la primera salida de soltero de Emanuel Ortega lo mostraron relajado y en un clima distendido, en una noche en la que también hubo lugar para el reencuentro familiar. Tal como demuestra una de las postales, el productor musical apareció sentado junto a Gaby Álvarez en una mesa preparada para la ocasión. En otra, ambos posaron junto al chef y también compartieron uno de los elegantes sillones del Italpast, donde se los vio sonrientes y hasta jugando con unos tomates cherry.

Gaby Álvarez y Emanuel Ortega en el hotel Faena

La noche tuvo además un momento familiar porque Julieta y Martín Ortega se acercaron a The Library Lounge para saludar al músico. El encuentro se produjo después de que los hermanos participaran del cumpleaños íntimo que Luciana Salazar organizó en el restaurante Montecarlo, también en Puerto Madero, y los tres fueron fotografiados en una escena que dejó ver la cercanía entre ellos.

Los hermanos Martín, Julieta y Emanuel Ortega

La salida de Emanuel Ortega se dio en medio de las repercusiones por el abrupto final de su matrimonio con Julieta Prandi. La separación se conoció apenas 27 días después de que la pareja celebrara su casamiento civil y fue la conductora quien anunció la noticia a través de un comunicado, cuando estaba previsto que comenzaran su luna de miel.

Gaby Álvarez y Emanuel Ortega

Julieta Prandi explicó por qué decidió separarse de Emanuel Ortega

Esta semana, Julieta Prandi volvió a referirse a la ruptura durante una entrevista con SQP, el ciclo que conduce Yanina Latorre por América. Allí pidió que cesaran las especulaciones sobre su comportamiento y fue contundente al explicar qué la llevó a tomar la decisión. “Si tomé esta decisión, es porque algo pasó, algo que no me gustó o una falta de respeto”, sostuvo.

En ese sentido, la modelo aportó un dato sobre el motivo del quiebre: “Se rompió un acuerdo, y eso es una falta de respeto”. También aclaró que la separación no respondió a un episodio aislado, sino a una acumulación de situaciones durante los seis años que duró la relación. “En algún punto son varias gotas que rebalsaron el río y en algún momento yo dije hasta acá”, expresó.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron el pasado 15 de septiembre

Durante la entrevista, la conductora insistió en que no tiene intención de revelar detalles de lo sucedido puertas adentro de la pareja. “Sigan matándome como quieran, pero basta, déjenme vivir. Ya me separé, ya está”, manifestó. Además, pidió respeto para atravesar el duelo por el final de una relación de seis años y cuestionó las versiones que circularon sobre su decisión de comunicar públicamente la ruptura.

Mientras Julieta Prandi eligió volver a hablar del tema para poner un límite a las especulaciones, Emanuel Ortega mantuvo un perfil más reservado. Su encuentro con Gaby Álvarez y la posterior reunión con sus hermanos dejaron las primeras imágenes de su vida social después de la separación.