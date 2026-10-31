Las mejores fotos de las vacaciones de Julieta Prandi lejos de Emanuel Ortega: amuletos de protección, playa y un apoyo incondicional

Julieta Prandi compartió nuevas imágenes de sus vacaciones en Río de Janeiro, después de separarse de Emanuel Ortega, con quien se había casado apenas unas semanas antes. Los días libres estaban reservados para su luna de miel, pero decidió mantener la licencia laboral y modificar los planes. Para acompañarla, su amigo Sebastián Waizer decidió viajar con ella y formar parte de la estadía.

El álbum apareció en su última publicación de Instagram después de su regreso a Buenos Aires. Reunió paisajes costeros, retratos y algunos objetos vinculados con la simbología religiosa. Los comentarios permanecieron desactivados, aunque la modelo no explicó públicamente el motivo de esa decisión.

Las mejores postales de Julieta Prandi en Río de Janeiro junto a Sebastián Waizer

Julieta Prandi abrió la secuencia con un atardecer anaranjado sobre Ipanema, seguido por una vereda arbolada con mosaicos portugueses y una playa cubierta de sombrillas. Los morros recortados sobre el horizonte y las personas que caminan por la orilla completan la primera composición, dedicada al paisaje brasileño.

El atardecer en Ipanema, una vereda con mosaicos portugueses y una vista de las playas de Río de Janeiro

Una grabación permite observar la costa desde otro ángulo: comienza sobre huellas marcadas en la arena y se acerca al oleaje, bajo un cielo nublado. El sonido natural del agua acompaña las escenas, en las que se distinguen los distintos edificios y algunas montañas a la distancia.

Otras tomas la muestran con su amigo. Primero comparten una mesa al aire libre, con una carta gastronómica y un parlante portátil; luego posan sonrientes ante una pared decorada. en las secuencias, los instantes quedaron registrados y mostraron dos situaciones diferentes: una salida para comer hasta un paseo por la ciudad.

La actriz le agradeció públicamente que estuviera a su lado y etiquetó su cuenta de Instagram en formato de gratitud. Ya en Buenos Aires, contó en LAM que él permaneció tres días en Brasil, mientras ella pasó sola el resto de la semana. La licencia laboral estaba prevista desde antes de la separación, por lo que decidió de igual manera realizar el viaje.

Julieta Prandi y Sebastián Waizer durante una salida gastronómica y en otra postal de sus vacaciones

Una de las salidas dejó una elección de vestuario llamativa: una camiseta amarilla de Ronaldinho, con el número 10, combinada con un bolso cruzado. La toma la muestra durante una caminata por la ciudad, cerca de un taxi amarillo, en un guiño al fútbol brasileño.

En otra escena aparece sentada frente al mar, con auriculares inalámbricos y una botella de agua a su lado. El retrato la muestra sobre la arena, con sus pertenencias cerca y el océano de fondo. La postal se diferencia de las caminatas y los encuentros gastronómicos que compartió en el mismo álbum.

Julieta Prandi con auriculares en la arena y durante una caminata con la camiseta de Ronaldinho

Dos retratos individuales completan la sección dedicada a la playa. En el primero aparece en primer plano, con una mano apoyada sobre el cabello; en el segundo está sentada con las piernas flexionadas. En el mensaje que acompañó las imágenes, dedicó unas palabras especiales a Río de Janeiro, al que evocó como un lugar siempre presente en algún rincón del mundo. Además, se despidió de Brasil en portugués, con una breve expresión de agradecimiento hacia el destino que acababa de visitar.

Dos retratos de Julieta Prandi frente al mar, uno a color y otro editado en blanco y negro

Los símbolos de protección que mostró Julieta Prandi durante sus vacaciones

Julieta Prandi incluyó una pieza decorativa con la representación de San Miguel Arcángel, figura alada y con armadura que aparece sobre un personaje vencido. Esa iconografía se asocia tradicionalmente con la protección frente al mal. El símbolo tiene un antecedente concreto: el 11 de octubre mostró un collar con espada alada y piedra azul, acompañado por las iniciales S.M.A. En su despedida dedicada a Brasil reaparecieron los emojis de una espada y unas alas, elementos que coinciden con la iconografía del arcángel.

Una pieza decorativa con San Miguel Arcángel y una comida registrada frente a la costa brasileña.

El conjunto incluye una comida servida cerca del océano. En el plato, se distinguen carne, papas fritas, arroz y otras guarniciones; al fondo, un cartel de promociones y parte del litoral. El registro añade una salida gastronómica al recorrido, mientras que en otro de los videos se permite observar una piedra pulida de tonalidades marrones y grises. En la secuencia, la protagonista la gira lentamente y deja ver una cavidad con pequeños cristales brillantes.

Un tercer video recorre un sector comercial con puestos de flores, frutas y pescados. La cámara registra el movimiento de vendedores y compradores entre exhibidores y pasillos, sin mostrar indicaciones que permitan identificar el mercado. Es una faceta distinta de la ciudad, alejada de las vistas costeras. Sin embargo, es otro de los detalles que Julieta decidió compartir de sus vacaciones en Brasil.

La última composición muestra unas orquídeas violetas junto al tronco de un árbol y un paquete amarillo y verde de Biscoito Globo, uno de los productos tradicionales de las playas de Río de Janeiro. Las flores destacan por sus tonalidades intensas, mientras que el clásico snack brasileño refleja otra particularidad del destino. Ambas postales reúnen pequeños detalles que la conductora eligió capturar durante sus recorridas por la ciudad.

Orquídeas violetas y un paquete de Biscoito Globo, dos detalles registrados durante el viaje.

En el mensaje que acompañó las diferentes fotografías, Julieta Prandi le agradeció a Sebastián Waizer por estar siempre a su lado y dedicó unas palabras de cariño a Río de Janeiro. Así, compartió los recuerdos de unas vacaciones que, tras su separación de Emanuel Ortega, terminaron siendo diferentes de lo que había planeado.